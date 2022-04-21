У Лисичанську лікарі прийняли пологи в 17-річної породіллі під час обстрілу міста

17-річна породілля народила сина під час мінометного обстрілу Лисичанська.

Попри небезпеку ворожих обстрілів, місцеві медики допомогли молодій мамі та провели кесарів розтин.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Породілля жила у селищі Гірське на Луганщині.

Коли почалися перейми, військові медики доставили дівчину до Лисичанського пологового стаціонару.

Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За медичними показниками породілля потребувала проведення кесаревого розтину.

19 квітня вона народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 150 грамів та ростом 50 сантиметрів.

Наразі мама та син отримують усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації надало поради про те, як оформити новонародженого під час війни в Україні.

Від початку війни в Україні народилось понад 26 тисяч дітей.

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