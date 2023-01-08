У МОЗ назвали 4 вправи, які допоможуть дітям здолати стрес

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 січня 2023

Антистрес-вправи можуть допомогти швидко здолати напругу у всьому тілі дитини. 

Лікар-психотерапевт Сергій Міщук спільно з Міністерством охорони здоров'я поділився вправами, які допомагають відновити психологічний баланс і подолати тривожні відчуття.

"Антистрес-вправи є простими, утім ефективними, і працюють так, щоби допомогти тілу впоратися зі стресом на рівні м’язової пам’яті.

Крім того, вони допомагають збалансувати психоемоційний стан", – пояснили у МОЗ.

 Фото: Chirtsova/Depositphotos

4 основні вправи для зниження стресу

  • Дихання животиком

Ця вправа для контролю за диханням. Варто зробити 10-12 повільних вдихів та видихів, поклавши руки на живіт. У цей час спостерігайте та відчувайте долонями, як підіймається та опускається живіт.

 Інфографіка від МОЗ
  • "Трясці"

По черзі струшуйте розслабленими ногами, а тоді рухайте 10-15 разів вперед та стільки ж назад на кожну ногу. 

 Вправи від стресу
  • "Тополя на вітрі"

Цю вправу варто робити стоячи з рівною спиною, а ноги поставити на ширині плечей. Цю руханку ще називають "потгяушки", бо дитина має неспішно підняти спершу одну руку. Нею вона має ніби "тиснути" на небо, а іншою – на землю. Можна запропонувати дитині уявити себе деревом, яке розхитується на вітрі.

 Вправи, які дозволяють знизити напругу в тілі
  • "Сокира"

Ця вправа для емоційного розслаблення та скидання напруги. 

Дитина має завести руки за голову так, ніби вона тримає сокиру. Міцно стиснувши долоні на видиху зробити різки рух, ніби вона має розколоти колоду. Варто повторити вправу близько 10 разів.

 Емоційне розвантаження дитини

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