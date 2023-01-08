У МОЗ назвали 4 вправи, які допоможуть дітям здолати стрес

Антистрес-вправи можуть допомогти швидко здолати напругу у всьому тілі дитини.

Лікар-психотерапевт Сергій Міщук спільно з Міністерством охорони здоров'я поділився вправами, які допомагають відновити психологічний баланс і подолати тривожні відчуття.

"Антистрес-вправи є простими, утім ефективними, і працюють так, щоби допомогти тілу впоратися зі стресом на рівні м’язової пам’яті.

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Крім того, вони допомагають збалансувати психоемоційний стан", – пояснили у МОЗ.

4 основні вправи для зниження стресу

Дихання животиком

Ця вправа для контролю за диханням. Варто зробити 10-12 повільних вдихів та видихів, поклавши руки на живіт. У цей час спостерігайте та відчувайте долонями, як підіймається та опускається живіт.

Інфографіка від МОЗ

"Трясці"

По черзі струшуйте розслабленими ногами, а тоді рухайте 10-15 разів вперед та стільки ж назад на кожну ногу.

Вправи від стресу

"Тополя на вітрі"

Цю вправу варто робити стоячи з рівною спиною, а ноги поставити на ширині плечей. Цю руханку ще називають "потгяушки", бо дитина має неспішно підняти спершу одну руку. Нею вона має ніби "тиснути" на небо, а іншою – на землю. Можна запропонувати дитині уявити себе деревом, яке розхитується на вітрі.

Вправи, які дозволяють знизити напругу в тілі

"Сокира"

Ця вправа для емоційного розслаблення та скидання напруги.

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Дитина має завести руки за голову так, ніби вона тримає сокиру. Міцно стиснувши долоні на видиху зробити різки рух, ніби вона має розколоти колоду. Варто повторити вправу близько 10 разів.