За 4 роки кількість українськомовних громадян зросла на 8% – опитування

Яна Осадча журналіст
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9 січня 2023

У кінці 2022-му році у порівнянні з 2017-м кількість російськомовних українців зменшилася на 11%, а українськомовних – збільшилася на 8%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, виконаного на замовлення доктора політичних наук Володимира Кулика.

За даними опитування, на сході та півдні країни українською говорять 29% опитаних, а російською – 27%.

Утім, Володимир Кулик сумнівається у правдоподібності останніх даних.

 У 2022-му році кількість людей, які спілкуються тільки українською, становила 41%

"Дві останні цифри напевно викличуть у вас враження, що частина респондентів видає бажане за дійсне – і так воно, мабуть, і є. Соціологи вже давно зауважили цей "ефект соціальної бажаності" й навіть розробили деякі методи його нейтралізації, тобто виявлення того, як респонденти справді роблять і думають", каже замовник дослідження.

Однак низка попередніх опитувань від КМІС доводять те, що мовні переваги українців дійсно змінилися.

 50% опитаних говорять вдома та роботі тільки українською

На початку 1990-х співвідношення мовних груп було десь 55% - 45% на користь російської, а на сході та півдні вона переважала на рівні 90%.

Потім це співвідношення потроху змінювалося в бік української мови, у вересні 2014 року воно було 50 на 50.

У 2017-му році тільки українською спілкувалися 34% опитаних, а переважно нею – 15%. Двома мовами говорили 25%. 14% переважно російською, а 12% – тільки російською.

У 2022-му році кількість людей, які спілкуються тільки українською, становила 41%, переважно українською – 17%, двома мовами – 24%, переважно російською – 9% і тільки російською – 7%.

50% опитаних говорять вдома та роботі тільки українською, а 15% (вдома) і 18% (на роботі) переважно. Двома мовами вдома і на роботі спілкуються 19%. Російською вдома переважно говорили 7%, а повністю 8%, на роботі або навчанні: переважно російською – 7%, а повністю – 4%.

 Двома мовами на роботі і вдома спілкуються 19%

В інтернеті тільки українською мовою користуються 26% респондентів, і 26 – переважно українською. У 2017-му таких було 11-12%. Двома мовами у мережі пишуть 38%, перевагу російській надають 4%, а тільки російською спілкуються 3%.

58% опитаних не вважають російську мову важливою (у 2014-му році таких було 9%). 14% погоджуються з твердженням, що російська мова важлива, бо її розуміють усі українці (у 2014-му – 59%).

 В інтернеті тільки українською мовою користуються 26% респондентів

"Російська мова важлива, тому що це – мова більшості на сході України", вважають 14% українців (у 2014-му – 31%).

7% вважають, що російська – це мова спілкування країн колишнього СНД (у 2014-му році – 34%), а 5% думають, що в Україні з давніх часів говорили російською (було 15%).

 58% опитаних не вважають російську мову важливою

Українську мову вважає неважливою тільки 1% респондентів.

Головною причиною важливості називають її роль як державної мови (76%), далі йдуть ролі "основи незалежності України" (32%) та "мови, яка об'єднує українське суспільство" (23%).

"Ці показники не дуже змінилися від 2014 року: українську мову більшість українців начебто вважали важливою вже тоді, але водночас уважали важливою й російську, і саме їй нерідко віддавали перевагу в різних ситуаціях повсякденного життя. Тепер не віддаватимуть", каже Володимир Кулик.

Опитування було проведено 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 2005 респондентів, які в цей час мешкали на території України (в межах, підконтрольних українській владі до 24 лютого 2022 року). Максимальна похибка результатів опитування становить 2,4%.

Читайте також: Українці попри війну продовжують споживати російські новини, але вже менше. Опитування


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