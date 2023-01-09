Вчені розгадали таємницю стійкості римських споруд

Тетяна Денисенко
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9 січня 2023

Вчені США та Європи виявили таємний інгредієнт, завдяки якому споруди стародавнього Риму збереглися понад 2 тисячі років.

Про це повідомляє CNN.

Римський бетон у багатьох випадках виявився довговічнішим, ніж його сучасний аналог. Вчені стверджують, що вони розкрили таємний інгредієнт, який дозволив римлянам зробити свій будівельний матеріал таким довговічним. Та як їм вдавалося будувати складні споруди у важкодоступних  місцях, таких як доки, каналізація і зони землетрусів.

Науковці зі США, Італії і Швейцарії проаналізували зразки бетону з міської стіни на археологічній ділянці Приверно, в центральній Італії, і схожі за складом на інші зразки бетону, знайдені по всій Римській імперії. Усім понад 2 тисячі років.

 Фото: TatyanaGl/Depositphotos

Вони дослідили, що білі шматочки в бетоні, так звані вапняні класти, надавали здатність загоювати тріщини, які утворювалися з часом. Раніше на них не звертали уваги, вважаючи їх наслідком недбалого змішування або неякісної сировини.

"Для мене було дійсно важко повірити, що давньоримські будівельники могли неякісно виконати роботу, тому що вони дійсно докладали ретельних зусиль при виборі та обробці матеріалів. Вчені записували точні рецепти і впроваджували їх на будівельних майданчиках", – сказав автор дослідження Адмір Масіч.

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Нове відкриття може допомогти зробити виробництво сучасного бетону більш стійким, як це колись зробили римляни.

"Бетон дозволив римлянам здійснити архітектурну революцію", – сказав Масіч. Римляни змогли створити і перетворити міста на щось надзвичайне і прекрасне для життя. І ця революція, по суті, повністю змінила спосіб життя людей".

Нагадуємо, у Тоскані розкопали бронзові статуї часів Стародавнього Риму.

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