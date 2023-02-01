У Києві блогери знущалися над дівчатами під час стрімів: поліція проводитить обшуки

У соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх. Поліція вже проводить обшуки в квартирах блогерів.
Про історію повідомила телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко.
Вона зазначила, що підписниця скинула їй аккаунт, автори якого накачують дівчат алкоголем та транквілізатором, а потім роблять стріми.
Дівчат знімають майже без одягу, вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.
|Скрін зі сторінки Ярослави Кравченко
За даними Ярослави Кравченко, хлопців звати Андрій та Павло, вони заробляють на життя криптовалютами, винаймають квартиру у Києві. Мета їхнього блогу – "показати світові шльондр".
"Знайшлися ще імена деяких хлопців, які були в цій квартирі і брали участь. Можливо, через деякий час я отримаю контакти постраждалих дівчат. Консультуюся у різних напрямках, що можна робити", – каже Ярослава Кравченко.
За словами Ярослави, після розголосу ситуації їй в особисті повідомлення приходили, як слова підтримки і заклики покарати організаторів вечірок, так і закиди, що, мовляв, дівчата приходили додому до блогерів добровільно.
"Ніхто не йде на вечірку бути без дозволу знятим на відео, опозореним та зґвалтованим", – каже Ярослава Кравченко.
Наразі акаунти блогерів закриті, однак, за словами Кравченко, один з них – Андрій – вийшов на зв'язок, щоб "розібратися в правді".
На своєму Telegram-каналі Андрій опублікував відео, на якому нетвереза дівчина обнімає унітаз, а він розповідає їй про те, що у вживанні алкоголю треба знати міру.
"Після цього ви хочете сказати що я когось чимось накачую? Більшість пабліків хочуть виставити мене з максимально х***ової сторони, щоб зловити цей хайп який зараз навколо мене", – написав він.
Інші користувачі також обурилися контентом, який знімали блогери.
"Я не можу назвати себе людиною, яка багато тусується, але з кожної вечірки я поверталась цілою і неушкодженною. І ні, це не я чимось відрізняюсь. Мені просто щастило. Щастило, що на деяких вечірках я була з хлопцем. Щастило, що мій друг був адекватним і привозив мене додому. Але так не має бути. Вечірки, на яких дівчатам нічого не загрожує має бути нормою", – пише Анастасія Бакуліна.
Після оприлюднення фотографій та деталей історії у соцмережах розпочався флешмоб: #дівчата_мають_право_казати_ні.
"П‘яна, гола, сама прийшла - якщо дівчина каже "ні" - це тільки "ні", а не "може бути" чи що там хоче почути ненормальна людина, місце якій – за ґратами. Ніщо і ніякі обставини не можуть виправдати ґ..ка. С..кс має бути тільки за добровільною усвідомленою згодою, коли учасникам є 18+. П‘яна, гола, сама прийшла - якщо дівчина каже "ні" – це тільки "ні", а не "може бути" чи що там хоче почути ненормальна людина, місце якій – за ґратами", – пише користувачка Юлія Шило.
"Я не можу лишатись осторонь цієї теми. Ми в світі, де 19-річні хлопці чинять та толерують насилля, де вони "накачують" дівчат алкоголем та транквілізаторами, знімають це на відео, а потім роздумують над моральністю цих дівчат?!" – ділиться думками користувачка Ольга Мартинюк.
До флешмобу доєднуються і чоловіки.
"Як на мене до цього всього приводить так звана вседозволеність яка толерується сьогоднішнім світом, правило в тому, що правил немає. Думаю тут слід копати глибше і починати з пошуків хто виховав тих нелюдей. Ситуація просто кричуща. І думаю має мати великий розголос як зараз, під час слідства і після вироку. Щоб не дай Боже ще хтось не подумав таке робити. Співчуття тим дівчатам і їхнім рідним, це велика травма як фізична і психологічна", – вважає користувач Роман Ясіновський.
Після розголосу правозахисники та громадські організації почали звертатися до юристів та правоохоронних органів.
Національна поліція України на ситуацію відреагувала оперативно. У організаторів п’яних вечірок вже провели обшуки.
|Фото: Нацполіція
"Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання", – кажуть у поліції.
На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Детальнішу інформацію у поліції обіцяють повідомити пізніше.
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