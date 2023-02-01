У Києві блогери знущалися над дівчатами під час стрімів: поліція проводитить обшуки

У соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх. Поліція вже проводить обшуки в квартирах блогерів.

Про історію повідомила телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко.

Вона зазначила, що підписниця скинула їй аккаунт, автори якого накачують дівчат алкоголем та транквілізатором, а потім роблять стріми.

Дівчат знімають майже без одягу, вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.

Скрін зі сторінки Ярослави Кравченко

За даними Ярослави Кравченко, хлопців звати Андрій та Павло, вони заробляють на життя криптовалютами, винаймають квартиру у Києві. Мета їхнього блогу – "показати світові шльондр".

"Знайшлися ще імена деяких хлопців, які були в цій квартирі і брали участь. Можливо, через деякий час я отримаю контакти постраждалих дівчат. Консультуюся у різних напрямках, що можна робити", – каже Ярослава Кравченко.

За словами Ярослави, після розголосу ситуації їй в особисті повідомлення приходили, як слова підтримки і заклики покарати організаторів вечірок, так і закиди, що, мовляв, дівчата приходили додому до блогерів добровільно.

"Ніхто не йде на вечірку бути без дозволу знятим на відео, опозореним та зґвалтованим", – каже Ярослава Кравченко.

Наразі акаунти блогерів закриті, однак, за словами Кравченко, один з них – Андрій – вийшов на зв'язок, щоб "розібратися в правді".

На своєму Telegram-каналі Андрій опублікував відео, на якому нетвереза дівчина обнімає унітаз, а він розповідає їй про те, що у вживанні алкоголю треба знати міру.

"Після цього ви хочете сказати що я когось чимось накачую? Більшість пабліків хочуть виставити мене з максимально х***ової сторони, щоб зловити цей хайп який зараз навколо мене", – написав він.

Інші користувачі також обурилися контентом, який знімали блогери.

"Я не можу назвати себе людиною, яка багато тусується, але з кожної вечірки я поверталась цілою і неушкодженною. І ні, це не я чимось відрізняюсь. Мені просто щастило. Щастило, що на деяких вечірках я була з хлопцем. Щастило, що мій друг був адекватним і привозив мене додому. Але так не має бути. Вечірки, на яких дівчатам нічого не загрожує має бути нормою", – пише Анастасія Бакуліна.

Після оприлюднення фотографій та деталей історії у соцмережах розпочався флешмоб: #дівчата_мають_право_казати_ні.

"П‘яна, гола, сама прийшла - якщо дівчина каже "ні" - це тільки "ні", а не "може бути" чи що там хоче почути ненормальна людина, місце якій – за ґратами. Ніщо і ніякі обставини не можуть виправдати ґ..ка. С..кс має бути тільки за добровільною усвідомленою згодою, коли учасникам є 18+. П‘яна, гола, сама прийшла - якщо дівчина каже "ні" – це тільки "ні", а не "може бути" чи що там хоче почути ненормальна людина, місце якій – за ґратами", – пише користувачка Юлія Шило.

"Я не можу лишатись осторонь цієї теми. Ми в світі, де 19-річні хлопці чинять та толерують насилля, де вони "накачують" дівчат алкоголем та транквілізаторами, знімають це на відео, а потім роздумують над моральністю цих дівчат?!" – ділиться думками користувачка Ольга Мартинюк.

До флешмобу доєднуються і чоловіки.

"Як на мене до цього всього приводить так звана вседозволеність яка толерується сьогоднішнім світом, правило в тому, що правил немає. Думаю тут слід копати глибше і починати з пошуків хто виховав тих нелюдей. Ситуація просто кричуща. І думаю має мати великий розголос як зараз, під час слідства і після вироку. Щоб не дай Боже ще хтось не подумав таке робити. Співчуття тим дівчатам і їхнім рідним, це велика травма як фізична і психологічна", – вважає користувач Роман Ясіновський.

Після розголосу правозахисники та громадські організації почали звертатися до юристів та правоохоронних органів.

Національна поліція України на ситуацію відреагувала оперативно. У організаторів п’яних вечірок вже провели обшуки.

Фото: Нацполіція

"Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання", – кажуть у поліції.

На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Детальнішу інформацію у поліції обіцяють повідомити пізніше.