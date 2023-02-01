"Лікували" вигаданих пацієнтів: у поліції розкрили схему привласнення медиками бюджетних коштів

Головному лікарю та співробітникам приватного медичного центру на Буковині повідомили про підозру за привласнення понад 8 мільйонів бюджетних гривень.

Про це повідомив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Лікарі вносили дані людей або неіснуючих осіб до електронної системи охорони здоровʼя, нібито вони записалися і відвідали лікаря. Після чого медики отримували кошти за "прийом" пацієнтів за програмою медичних гарантій.

Також лікарі брали гроші з пацієнтів, зокрема, під виглядом благодійних внесків за медичні послуги, які проплачені державою.

Минулого року про підозру повідомили 60 медпрацівникам

"Як ви знаєте, вже два роки ми з вами живемо за системою медичних гарантій, коли заклади охорони здоровʼя отримують державне фінансування за надані пацієнтам послуги.

І все б нічого, якби серед людей у білих халатах не зустрічались ті, хто намагається обдурити систему і запевнити нас, наприклад, в тому, що жінка може народжувати частіше, ніж це закладено природою, або "полікувати" когось із нас, доки ми, смакуючи кавою вдома, навіть не здогадуємось, що цього місяця вже тричі відвідали медичного фахівця", – каже Андрій Рубель.

За його словами, такі випадки в Україні не поодинокі.

Нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці викрили службових осіб протитуберкульозного диспансеру, які щомісяця готували звіт до НСЗУ з кількістю "наданих" послуг. Вони також вносили до електронної системи вигаданих пацієнтів і таким чином привласнили 66,8 млн грн бюджетних коштів.

"Майже стільки ж уряд кілька місяців тому виділив із резервного фонду держбюджету на відбудову однієї з ТЕЦ, що постраждала внаслідок ракетних ударів", – говорить керівник департаменту.

Андрій Рубель також повідомив, що минулого року про підозру повідомили 60 медпрацівникам. До суду було направлено 53 кримінальних провадження. За фактами оформлення вдаваних послуг та звітів до Національної служби здоровʼя України державі завдано збитків на 74,8 млн грн.