Чверть українців можуть страждати від важких ментальних розладів через війну – ВООЗ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває майже рік, чверть українців можуть страждати від розладів психічного здоров’я.

Про це розповів спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Мішель Казачкін, передає Reuters.

Наступ Росії в Україну спричинив кризу у сфері охорони здоров’я в Україні – дефіцит медикаментів та медичного персоналу. Також чверть українців перебуває під загрозою розвитку важких психічних розладів.

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Описуючи нещодавнє перебування в Дніпрі, Казачкін сказав, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою тривогою, депресією та психічними розладами".

"Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин", – наголосив він.

Раніше представник ВООЗ в Україні розповів, що близько 10 мільйонів українців можуть страждати від розладів психічного здоров'я через війну.