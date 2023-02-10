Чверть українців можуть страждати від важких ментальних розладів через війну – ВООЗ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває майже рік, чверть українців можуть страждати від розладів психічного здоров’я.
Про це розповів спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Мішель Казачкін, передає Reuters.
Наступ Росії в Україну спричинив кризу у сфері охорони здоров’я в Україні – дефіцит медикаментів та медичного персоналу. Також чверть українців перебуває під загрозою розвитку важких психічних розладів.
Описуючи нещодавнє перебування в Дніпрі, Казачкін сказав, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою тривогою, депресією та психічними розладами".
|Фото: Voyagerix/Depositphotos
"Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин", – наголосив він.
Раніше представник ВООЗ в Україні розповів, що близько 10 мільйонів українців можуть страждати від розладів психічного здоров'я через війну.
Читайте також: Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ