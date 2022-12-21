10 млн українців можуть страждати від ментальних розладів через війну – ВООЗ

10 мільйонів українців або приблизно чверть населення України можуть страждати від розладів психічного здоров'я через війну.

Про це заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час прес-брифінгу, повідомляє Reuters.

"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей перебувають під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до більш важких станів", – сказав Ярно Хабіхт.

Під "більш важкими станами", зокрема, мають на увазі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

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За даними ВООЗ, російські окупанти скоїли щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я.

А збільшення кількості російських атак на критично важливу інфраструктуру та відключення електроенергії тільки погіршили ситуацію.

На думку Хабіхта, через холоди та проблеми з опаленням в Україні зросте кількість хворих на респіраторні захворювання.

Також може збільшитись кількість автомобільних аварій, спричиних неосвітленими вулицями через відключення електроенергії.

"Система охорони здоров'я функціонує. Але оскільки це триває 10 місяців, це величезний стрес-тест. Ми постійно бачимо нові виклики", – сказав представник ВООЗ.

Раніше в Україні запустили гарячу лінію психологічної допомоги для постраждалих від війни. Аналогічну службу впровадили і для підтримки чоловіків.

Також у МОЗ спростували міфи про посттравматичний розлад.