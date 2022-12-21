10 млн українців можуть страждати від ментальних розладів через війну – ВООЗ

10 мільйонів українців або приблизно чверть населення України можуть страждати від розладів психічного здоров'я через війну.

Про це заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час прес-брифінгу, повідомляє Reuters.

"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей перебувають під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до більш важких станів", – сказав Ярно Хабіхт.

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Під "більш важкими станами", зокрема, мають на увазі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Фото: alexraths /Depositphotos

За даними ВООЗ, російські окупанти скоїли щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я.

А збільшення кількості російських атак на критично важливу інфраструктуру та відключення електроенергії тільки погіршили ситуацію.

На думку Хабіхта, через холоди та проблеми з опаленням в Україні зросте кількість хворих на респіраторні захворювання.

Також може збільшитись кількість автомобільних аварій, спричиних неосвітленими вулицями через відключення електроенергії.

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"Система охорони здоров'я функціонує. Але оскільки це триває 10 місяців, це величезний стрес-тест. Ми постійно бачимо нові виклики", – сказав представник ВООЗ.

Раніше в Україні запустили гарячу лінію психологічної допомоги для постраждалих від війни. Аналогічну службу впровадили і для підтримки чоловіків.

Також у МОЗ спростували міфи про посттравматичний розлад.