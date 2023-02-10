Було зв'язане з матір'ю пуповиною: тисячі людей пропонують усиновити немовля, яке витягли з-під завалів в Сирії

Тисячі людей пропонують усиновити немовля, яке народилося під завалами у Сирії після землетрусу 5 лютого.

Коли новонароджену дівчинку врятували, вона була ще зв’язана пуповиною з мертвою матір’ю.

Дівчинка наразі перебуває у лікарні. Дитині дали ім’я Айя, що з арабської перекладається як "чудо".

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Про це пише BBC.

Наслідки землетрусу в Сирії. Фото: Getty Images

Халід Аттіа – керівник лікарні, в якому перебуває врятована дитина, розповів, що отримує десятки дзвінків від людей з усього світу, які хочуть усиновити Айю. Ще тисячі повідомлень про усиновлення надходять в соцмережах.

"Я не дозволю нікому усиновити її зараз. Доки її далека родина не повернеться, я ставлюся до неї як до своєї рідної", – розповів доктор Аттіа.

Він має рідну доньку, старшу за Айю всього на 4 місяці. Наразі родина Аттіа опікується врятованою дівчинкою. Дружина Аттіа годує її грудьми разом із рідною донькою.

Стан дитини зараз стабільний.

"Коли вона прибула, у неї були шишки, синці, вона була холодною і ледь дихала", - розповіла дитяча педіатр Хані Маруф, яка доглядає Айю.

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Відомо, що немовля – єдине, яке вижило з її родини. В результаті землетрусу загинула її мама, тато та четверо братів та сестер.

Наслідки землетрусу в Сирії. Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Сирії та сусідній Туреччині стався землетрус силою 7,8 бала. У Сирії внаслідок землетрусу загинули понад 1440 людей. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч.