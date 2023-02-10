У Канаді випустили монету-писанку за трипільськими мотивами. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 лютого 2023

У Канаді випустили монету зі срібла у формі писанки, виконаної за трипільськими мотивами.

Усі прибутки від продажу передадуть на допомогу українцям, повідомили на сайті Королівського канадського монетного двору.

"На кольоровому реверсі монети зображено глибоко символічний художній стиль, що сягає корінням у стародавню традицію. 

Завдяки земляним кольорам, мотивам жнив і блискучому сріблу ваша писанка є не лише нагадуванням про наш зв’язок із природою, а й символом безперервності, гармонії та зв’язків, що дають життя", – наголосили в монетному дворі.

 Монета-писанка

На аверсі монети зображений профіль королеви Єлизавети ІІ, яка пішла з життя 8 вересня 2022 року. 

Вартість однієї писанки – 139,95 канадських доларів (приблизно 3 990 грн), а номінал – 20 канадських доларів. Загальний наклад становить 7,5 тис. штук.

Монети розкупили за кілька днів, зокрема через попит серед колекціонерів.

Реверс монети, де зображена трипільська писанка, створила художниця Наталі Кіт.

Вона зобразила центральну смугу, оточену чотирма паралельними "лініями життя", та поєднала з солярними символами та плетінням з насінням, яке символізує врожай.

"Інший візерунок представляє зв’язок і безперервність, заповнює верхню та нижню смуги, де зерно живиться дощем. Над і під цими смугами більше ліній життя приносять силу та обрамляють потужну лінію вічності", – йдеться в описі монети на сайті. 

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