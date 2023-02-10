Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували людей, які благали про допомогу у соцмережах. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 лютого 2023

Деяких людей, які опинилися під завалами зруйнованих потужним землетрусом будівель у Туреччині 6 лютого, вдалося врятували завдяки дописам та відео у соцмережах. 

Перебуваючи під завалами, люди повідомляли про своє місце розташування у WhatsApp, Instagram та Twitter, пише Aljazeera. 

Одним із тих, кого вдалося врятувати, був Фірат Яйла. Хлопець – відомий блогер, знімає відеоогляди для YouTube

У своєму Instagram він виклав відео, тривалістю 20 секунд, із закликом про допомогу. Відео поширив користувач Twitter.

 

З-під уламків також записав й виклав відео з проханням про допомогу 20-річний студент Боран Кубат, пише The Guardian.

"Кожен, хто це побачить, будь ласка, прийдіть і допоможіть нам", – сказав Кубат. 

Рятувальникам вдалося знайти хлопця та його родину після того, як він вказав їхнє точне місце перебування. 

Ще один постраждалий Джан Тюркер у пості про допомогу відмітив урядовців. У своєму Twitter чоловік написав що разом з дружиною та дітьми перебувають під завалами в готелі Liwan в Антак'ї.

"Сходи обвалилися, ми застрягли на третьому поверсі. Будь ласка, допоможіть", – написав він.

 

Наступного дня чоловік повідомив у Twitter, що його врятували друзі без допомоги рятувальників.

Нагадаємо, кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч.

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