У США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку чизкейком і викрасти її особистість

У Нью-Йорку судили 47-річну росіянку, яка хотіла отруїти українку зі схожою зовнішністю, щоб "викрасти" її особистість.

У 2016 році Вікторія Насирова намагалася вбити Ольгу Цвик за допомогою чизкейка з сильним транквілізатором.

Росіянка планувала викрасти паспорт та інші цінні речі своєї жертви, і сподівалася видати себе за українку після її вбивства, повідомляє The Guardian.

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Обидві жінки дещо схожі одна на одну, мають темне волосся і приблизно однаковий відтінок шкіри, хоча Насирова на 12 років старша за Цвик.

Насирова переховувалась у США, адже в Росії також була обвинувачена у вбивстві.

Росіянка Вікторія Насирова (ліворуч), українка Ольга Цвик (праворуч). Фото з соцмереж

Що сталося?

47-річна Вікторія Насирова – родом з міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США з Росії, де вже розшукувалася за інше вбивство.

За словами прокурорів, 28 серпня 2016 року Насирова принесла чизкейк до будинку Ольги Цвик в районі Форест-Гіллз у Квінсі.

Коли Ольга з'їла чізкейк, їй стало погано і вона знепритомніла. Подруга жінки знайшла її у ліжку майже в комі та відвезла до лікарні.

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Українку врятували, та коли вона повернулась додому, то виявила, що її паспорт, дозвіл на роботу, золота каблучка та інші коштовності зникли.

Фахівці дослідили залишки десерту на контейнері і виявили, що вони містять феназепам – сильнодіючий транквілізатор.

Вікторію Насирову заарештували.

"Присяжні побачили обман і схеми підсудної. Вона підсипала смертельний наркотик у шматок чизкейка, щоб вкрасти найцінніше, що було у жертви – її особистість. На щастя, її жертва вижила, і отрута привела до злочинниці", – сказала Кац.

Присяжні визнали Насирову винною по кількох пунктах, зокрема замах на вбивство, напад і незаконне позбавлення волі. Суд вже обирає покарання і має оголосити його 21 березня.

Росіянці загрожує до 25 років ув'язнення.

"Хоча ми розчаровані вердиктом присяжних, ми поважаємо його та обмірковуємо наші подальші дії", – заявив адвокат обвинуваченої Крістофер Хойт.

47-річна Насирова (праворуч) намагалася отруїти Цвик (ліворуч) чизкейком з феназепамом, щоб вкрасти її особистість

Нагадаємо, у 2014 році Насирова також була звинувачена в отруєнні своєї сусідки у Краснодарі. Донька вбитої, яка живе у США, розповіла про цю справу детальніше в інтерв'ю CBS News у 2017 році.

Вікторія здружилася зі своєю сусідкою Аллою Алєксєєнко, яка жила у квартирі навпроти. Насирова казала, що хоче поїхати до Нью-Йорка, і брала у сусідки шуби та гроші, обіцяючи передати це як подарунок її доньці. Потім Алєксєєнко "загадково" зникла, а з її квартири викрали заощадження і цінності.

Насирова була останньою, хто бачив Алєксєєнко живою. Дочка вбитої заявляла, що квартира матері була ідеально відмита, а на стіні нібито було нашкрябане послання від матері – слово "деньги".

Насирова заперечувала свою причетність до вбивства, а російська поліція не розслідувала справу належним чином. Згодом російські детективи таки знайшли докази провини Насирової – камери зафіксували труп на передньому сидінні її машини. У 2015 році було знайдено рештки тіла вбитої, але підозрювана у вбивстві втекла.

За словами доньки Алєксєєнко, один із російських "поліцейських" мав інтимні стосунки з Насировою і їй вдалося виїхати з країни не без його участі.

Росіянка підробила документи і вирушила до Мексики, а потім – у Нью-Йорк, де знайомилася з чоловіками онлайн та надавала секс-послуги як домінантка.

При цьому жінка активно вела профіль у Facebook під чужим іменем та публікувала свої фото.