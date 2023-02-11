У США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку чизкейком і викрасти її особистість

У Нью-Йорку судили 47-річну росіянку, яка хотіла отруїти українку зі схожою зовнішністю, щоб "викрасти" її особистість.

У 2016 році Вікторія Насирова намагалася вбити Ольгу Цвик за допомогою чизкейка з сильним транквілізатором.

Росіянка планувала викрасти паспорт та інші цінні речі своєї жертви, і сподівалася видати себе за українку після її вбивства, повідомляє The Guardian.

Обидві жінки дещо схожі одна на одну, мають темне волосся і приблизно однаковий відтінок шкіри, хоча Насирова на 12 років старша за Цвик.

Насирова переховувалась у США, адже в Росії також була обвинувачена у вбивстві.

Росіянка Вікторія Насирова (ліворуч), українка Ольга Цвик (праворуч). Фото з соцмереж

Що сталося?

47-річна Вікторія Насирова – родом з міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США з Росії, де вже розшукувалася за інше вбивство.

За словами прокурорів, 28 серпня 2016 року Насирова принесла чизкейк до будинку Ольги Цвик в районі Форест-Гіллз у Квінсі.

Коли Ольга з'їла чізкейк, їй стало погано і вона знепритомніла. Подруга жінки знайшла її у ліжку майже в комі та відвезла до лікарні.

Українку врятували, та коли вона повернулась додому, то виявила, що її паспорт, дозвіл на роботу, золота каблучка та інші коштовності зникли.

Фахівці дослідили залишки десерту на контейнері і виявили, що вони містять феназепам – сильнодіючий транквілізатор.

Вікторію Насирову заарештували.

"Присяжні побачили обман і схеми підсудної. Вона підсипала смертельний наркотик у шматок чизкейка, щоб вкрасти найцінніше, що було у жертви – її особистість. На щастя, її жертва вижила, і отрута привела до злочинниці", – сказала Кац.

Присяжні визнали Насирову винною по кількох пунктах, зокрема замах на вбивство, напад і незаконне позбавлення волі. Суд вже обирає покарання і має оголосити його 21 березня.

Росіянці загрожує до 25 років ув'язнення.

"Хоча ми розчаровані вердиктом присяжних, ми поважаємо його та обмірковуємо наші подальші дії", – заявив адвокат обвинуваченої Крістофер Хойт.

47-річна Насирова (праворуч) намагалася отруїти Цвик (ліворуч) чизкейком з феназепамом, щоб вкрасти її особистість

Нагадаємо, у 2014 році Насирова також була звинувачена в отруєнні своєї сусідки у Краснодарі. Донька вбитої, яка живе у США, розповіла про цю справу детальніше в інтерв'ю CBS News у 2017 році.

Вікторія здружилася зі своєю сусідкою Аллою Алєксєєнко, яка жила у квартирі навпроти. Насирова казала, що хоче поїхати до Нью-Йорка, і брала у сусідки шуби та гроші, обіцяючи передати це як подарунок її доньці. Потім Алєксєєнко "загадково" зникла, а з її квартири викрали заощадження і цінності.

Насирова була останньою, хто бачив Алєксєєнко живою. Дочка вбитої заявляла, що квартира матері була ідеально відмита, а на стіні нібито було нашкрябане послання від матері – слово "деньги".

Насирова заперечувала свою причетність до вбивства, а російська поліція не розслідувала справу належним чином. Згодом російські детективи таки знайшли докази провини Насирової – камери зафіксували труп на передньому сидінні її машини. У 2015 році було знайдено рештки тіла вбитої, але підозрювана у вбивстві втекла.

За словами доньки Алєксєєнко, один із російських "поліцейських" мав інтимні стосунки з Насировою і їй вдалося виїхати з країни не без його участі.

Росіянка підробила документи і вирушила до Мексики, а потім – у Нью-Йорк, де знайомилася з чоловіками онлайн та надавала секс-послуги як домінантка.

При цьому жінка активно вела профіль у Facebook під чужим іменем та публікувала свої фото.