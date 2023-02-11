Неймовірний улов: у Британії рибалка спіймав рідкісного блакитного лобстера. ФОТО

Британський рибалка зловив у Белфастській затоці рідкісного блакитного омара.

28-річний Стюарт Браун із міста Бангор виловив ракоподібне неподалік від маяка Блекхед у Північній Ірландії.

Чоловік, який рибалить з 11 років, називає цього лобстера "уловом всього свого життя", повідомляє Belfast Telegraph та ВВС.

Деякі морські біологи вважають, що спіймати блакитного омара – це один шанс на 2 мільйони.

Фото: Стюарт Браун/ВВС

Зазвичай лобстери мають більш коричневе або червоне забарвлення.

Тож коли британський рибалка витягнув з води сітку-пастку, цей синій красень став "несподіванкою" для нього та його напарника.

Стюарт Браун сфотографував омара і відпустив назад у воду.

"Він зараз десь в озері, плаває і виглядає щасливим, наскільки це можливо. Сподіваюся, якщо хтось інший зловить його, то також поверне його назад", – сказав рибалка.

У National Geographic пишуть, що блакитні омари – це не окремий вид, а лише варіація серед звичайних американських чи європейських лобстерів.

Причиною такого кольору може бути генетична мутація, що призводить до надлишку певного білка, який впливає на пігментацію.

Внаслідок мутацій омари можуть набувати яскраво-синіх або жовтих кольорів, бути плямистими або навіть двоколірними.

Також на забарвлення омарів впливає їхнє харчування.

Нагадаємо, раніше британський рибалка Енді Гекетт спіймав гігантську "золоту рибку" у Франції.