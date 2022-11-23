Британець зловив 30-кілограмову "золоту рибку" на ім'я Морква. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 листопада 2022

Британський рибалка Енді Гекетт спіймав гігантську "золоту рибку" вагою понад 30 кг під час подорожі до Франції.

Риба-велетень на ім’я Морква – гібрид шкіряного коропа та коропа коі, що має помаранчеве забарвлення, повідомляє ВВС.

Морква була завезена на рибницьке господарство Bluewater Lakes у Шампані 20 років тому.

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З тих пір її не вдалося виловити, аж поки на риболовлю не приїхав Енді Гекетт – рибалка з Вустерширу.

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 Фото: Bluewater Lakes/Facebook

Моркву вдалося спіймати в сітку і витягнути з води після 25-хвилинної "битви". "Знадобиться велика миска", – подумали всі, хто побачив "золоту рибку".

 Британець Енді Гекетт зловив 30-кілограмову "золоту рибку" Моркву

Вага риби виявилася аж 30 кг (67 фунтів), однак їсти її ніхто не збирався.

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Моркву сфотографували та відпустили назад в озеро. Енді вирішив дати ще якомусь рибалці шанс на таку "рибну" історію.

 Моркву зважили, сфотографували і відпустили назад в озеро

Нагадаємо, раніше британські науковці місяць лякали акваріумних рибок, щоб довести, що у них є характер і реакція на стрес.

А найстаріша акваріумна риба на ім'я Дідусь померла у віці 90 років.

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