Втратив 15 кілограмів за сім місяців: історія військового, який повернувся з полону РФ

Звільнений з російського полону військовий розповів, в яких умовах йому доводилося знаходитися протягом семи місяців.

Історію бійця Сергія (ім’я змінено з міркувань безпеки) розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Спочатку окупанти його утримували на тимчасово окупованих територіях, а згодом перевезли в Росію.

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"Годували наче більш-менш, але за кілька місяців втратив 15 кілограмів", – розповів звільнений воїн.

Фото: PiLens Depositphotos

Військовий протягом семи місяців знаходився у російському полоні. Він розповів, що у колонії він зовсім не мав доступу до інформації та зв’язку з рідними.

Лист, який чоловік написав додому, потрапив туди аж через три місяці.

Бійця звільнили з полону у жовтні.

За його словами, протягом семи місяців він зовсім не знав, що відбувається на фронті. Утім каже, що перебуваючи у російському СІЗО, прочитав близько 20 книг.

Чоловік пригадує, що якось уночі його розбудили і сказали одягатися. Він думав, що його переселяють. Однак йому наказали записати відео про те, що "у полоні тричі годували, надавали медичну допомогу, ставилися добре і що претензій до колонії він не має".

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"Передчуття були, але впевненості в тому, що везуть саме на обмін, не було", – каже воїн.

Він розповів про перші відчуття, коли його везли вже окупованою територією України з відкритими очима, без пов’язок.

"Нарешті бачу наша земля, рідна, хоча ще на ній вороги. І це така, знаєте, туга була", – каже Сергій.

Згадує, що коли його обміняли, то він їхав і плакав.

Дуже мріяв приїхати додому саме осінню і побачив, що дерева вже були зелено-жовті", – розповів Сергій.

Одразу після звільнення з полону військовий подзвонив друзям і сказав, що вдома. Вони ж повідомили про звільнену Харківщину і Херсон. За словами Сергія, він здивувався, адже у полоні розказували, що більшість територій України окуповані.

"Що можна порадити родичам військовополонених? Я б сказав, щоби вони жили, щоб вони чекали, працювали для того, щоби ми повернулися, але не забували, що у них теж є життя", – каже військовослужбовець.

Нагадаємо, у Нацгвардії розповіли історію колишнього заробітчанина, а нині бійця Джексона, який повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю.