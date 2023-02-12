Після землетрусу у Туреччині пес-рятувальник з пораненими лапами знайшов під завалами 5 людей. ФОТО

Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.

Пес на прізвище Кепюк пошкодив усі кінцівки уламками скла, повідомляє Trhaber.

"Наш ветеринар, який був присутній на місці завалу, надав йому допомогу. Кепюку наклали шви, ветеринар обробив і перев'язав його рани. Наразі проблем зі здоров'ям у нього немає. Ми продовжуємо роботу. Наш собака демонструє велику жертовність", – розповів кінолог Дерсім Булут.

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Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих.

Собака Кепюк допомагає рятувати людей після землетрусу в Туреччині. Фото: TRT Haber

З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії.

За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами.

Він додав, що під час розбору завалів в одному зі зруйнованих будинків рятувальники знайшли дитячу іграшку, і за її запахом тварина знайшла пораненого чоловіка, що мешкав у тому будинку.

Пес-рятувальник на місці землетрусу. Фото: TRT Haber

"Собака продовжує роботу з ентузіазмом", – додав кінолог Дерсім Булут.

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Нагадаємо, директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера і фахівці Головного центру контролю розповіли, чи загрожують землетруси "турецького масштабу" Україні і наскільки потужними вони потенційно можуть бути.