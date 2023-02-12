Після землетрусу у Туреччині пес-рятувальник з пораненими лапами знайшов під завалами 5 людей. ФОТО

Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.
Пес на прізвище Кепюк пошкодив усі кінцівки уламками скла, повідомляє Trhaber.
"Наш ветеринар, який був присутній на місці завалу, надав йому допомогу. Кепюку наклали шви, ветеринар обробив і перев'язав його рани. Наразі проблем зі здоров'ям у нього немає. Ми продовжуємо роботу. Наш собака демонструє велику жертовність", – розповів кінолог Дерсім Булут.
Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих.
|Собака Кепюк допомагає рятувати людей після землетрусу в Туреччині. Фото: TRT Haber
З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії.
За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами.
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Він додав, що під час розбору завалів в одному зі зруйнованих будинків рятувальники знайшли дитячу іграшку, і за її запахом тварина знайшла пораненого чоловіка, що мешкав у тому будинку.
|Пес-рятувальник на місці землетрусу. Фото: TRT Haber
"Собака продовжує роботу з ентузіазмом", – додав кінолог Дерсім Булут.
Нагадаємо, директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера і фахівці Головного центру контролю розповіли, чи загрожують землетруси "турецького масштабу" Україні і наскільки потужними вони потенційно можуть бути.
|Кепюк з кінологом на місці завалів після землетрусу в Туреччині.Фото: TRT Haber