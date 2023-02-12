Після землетрусу у Туреччині пес-рятувальник з пораненими лапами знайшов під завалами 5 людей. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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12 лютого 2023

Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.

Пес на прізвище Кепюк пошкодив усі кінцівки уламками скла, повідомляє Trhaber.

"Наш ветеринар, який був присутній на місці завалу, надав йому допомогу. Кепюку наклали шви, ветеринар обробив і перев'язав його рани. Наразі проблем зі здоров'ям у нього немає. Ми продовжуємо роботу. Наш собака демонструє велику жертовність", – розповів кінолог Дерсім Булут.

Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або  стихійних лих.

 Собака Кепюк допомагає рятувати людей після землетрусу в Туреччині. Фото: TRT Haber

З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії. 

За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами. 

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Він додав, що під час розбору завалів  в одному зі зруйнованих будинків рятувальники знайшли дитячу іграшку, і за її запахом тварина знайшла пораненого чоловіка, що мешкав у тому будинку.

Пес-рятувальник на місці землетрусу. Фото: TRT Haber

"Собака продовжує роботу з ентузіазмом", – додав кінолог Дерсім Булут.

Нагадаємо, директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера і фахівці Головного центру контролю розповіли, чи загрожують землетруси "турецького масштабу" Україні і наскільки потужними вони потенційно можуть бути.

  Кепюк з кінологом на місці завалів після землетрусу в Туреччині.Фото: TRT Haber



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