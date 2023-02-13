На Дніпропетровщині з дрейфуючих крижин врятували 41 рибалку. ФОТО

На Дніпропетровщині врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

12 лютого до служби порятунку звернулися мешканці села Шульгівка Петриківської селищної ради, які побачили, як на річці Дніпро дрейфують від берега дві крижини з рибалками.

За словами очевидців, на відстані 150 м від берега на кризі знаходилися близько 40 рибалок.

Рибалки дрейфували на кризі

На порятунок вирушили місцеві мешканці

А також прибули рятувальники ДСНС

Рибалок визволили

До операції було залучено 44 людини

На місце події виїхали рятувальники водолази. До спасіння людей долучились і місцеві мешканці із власним плавзасобом.

До рятувальних робіт було залучено 44 людини, зокрема, 4 водолази, а також 8 одиниць техніки та 6 човнів ДСНС.

За кілька годин рибалок визволили. 35 людей врятували представники ДСНС, а 6-х – місцеві мешканці.

У ДСНС рекомендують дотримуватися певних правил поведінки на водоймах узимку під час риболовлі:

ходити по льоду товщиною меншою, ніж 7 см небезпечно;

на кризі небажано стрибати, бігати та збиратися групами;

при товщині криги 10 см можна займатися підлідною риболовлею;

якщо крига товще 12 см, можна пересуватися снігоходом;

крига товщиною в 20-30 см витримує легковий автомобіль;

крига 30-38 см – пікап та джип.

Нагадаємо,у Бразилії рибалка випав зі свого човна і два дні виживав у Атлантичному океані, чіпляючись за сигнальний буй.