На Дніпропетровщині з дрейфуючих крижин врятували 41 рибалку. ФОТО

На Дніпропетровщині врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
12 лютого до служби порятунку звернулися мешканці села Шульгівка Петриківської селищної ради, які побачили, як на річці Дніпро дрейфують від берега дві крижини з рибалками.
За словами очевидців, на відстані 150 м від берега на кризі знаходилися близько 40 рибалок.
|Рибалки дрейфували на кризі
|На порятунок вирушили місцеві мешканці
|А також прибули рятувальники ДСНС
|Рибалок визволили
|До операції було залучено 44 людини
На місце події виїхали рятувальники водолази. До спасіння людей долучились і місцеві мешканці із власним плавзасобом.
До рятувальних робіт було залучено 44 людини, зокрема, 4 водолази, а також 8 одиниць техніки та 6 човнів ДСНС.
За кілька годин рибалок визволили. 35 людей врятували представники ДСНС, а 6-х – місцеві мешканці.
У ДСНС рекомендують дотримуватися певних правил поведінки на водоймах узимку під час риболовлі:
- ходити по льоду товщиною меншою, ніж 7 см небезпечно;
- на кризі небажано стрибати, бігати та збиратися групами;
- при товщині криги 10 см можна займатися підлідною риболовлею;
- якщо крига товще 12 см, можна пересуватися снігоходом;
- крига товщиною в 20-30 см витримує легковий автомобіль;
- крига 30-38 см – пікап та джип.
Нагадаємо,у Бразилії рибалка випав зі свого човна і два дні виживав у Атлантичному океані, чіпляючись за сигнальний буй.
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