На Дніпропетровщині з дрейфуючих крижин врятували 41 рибалку. ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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13 лютого 2023

На Дніпропетровщині врятували 41 рибалку, які дрейфували на крижинах.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

12 лютого до служби порятунку звернулися мешканці села Шульгівка Петриківської селищної ради, які побачили, як на річці Дніпро дрейфують від берега дві крижини з рибалками.

За словами очевидців, на відстані 150 м від берега на кризі знаходилися близько 40 рибалок.

 Рибалки дрейфували на кризі
 На порятунок вирушили місцеві мешканці
 А також прибули рятувальники ДСНС
 Рибалок визволили
 До операції було залучено 44 людини

На місце події виїхали рятувальники водолази. До спасіння людей долучились і місцеві мешканці із власним плавзасобом.

До рятувальних робіт було залучено 44 людини, зокрема, 4 водолази, а також 8 одиниць техніки та 6 човнів ДСНС.

За кілька годин рибалок визволили. 35 людей врятували представники ДСНС, а 6-х – місцеві мешканці.

У ДСНС рекомендують дотримуватися певних правил поведінки на водоймах узимку під час риболовлі:

  • ходити по льоду товщиною меншою, ніж 7 см небезпечно;
  • на кризі небажано стрибати, бігати та збиратися групами;
  • при товщині криги 10 см можна займатися підлідною риболовлею;
  • якщо крига товще 12 см, можна пересуватися снігоходом;
  • крига товщиною в 20-30 см витримує легковий автомобіль;
  • крига 30-38 см – пікап та джип.

Нагадаємо,у Бразилії рибалка випав зі свого човна і два дні виживав у Атлантичному океані, чіпляючись за сигнальний буй.

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