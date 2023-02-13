Прокуратура скерувала до суду справу очільника "МОЗ" тимчасово окупованого Криму

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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13 лютого 2023

Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувачуваний акт стосовно призначеного Росією "міністра охорони здоров’я" тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомили у відомстві.

Слідчі встановили, що обвинувачуваний забезпечував медичним обладнанням лікуванням та автотранспортом російських військових, які воюють проти України.

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"Очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових", – кажуть у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що "міністр" займав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, він був головним лікарем Судакської міської лікарні, а пізніше  – "першим заступником міністра охорони здоров’я Республіки Крим".

 Фото: Прокуратура АР Крим

У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я РК".

Дії чиновника, який працює на окупантів, кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що "міністром охорони здоров’я" тимчасово окупованого Криму є Костянтин Скорупський.

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У листопаді 2022-го року Служба безпеки України зібрала доказову базу про злочинну діяльність колаброната.

За даними слідства, до окупації Криму Скорупський був головним санітарним лікарем міст Феодосія і Судак, а після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації.

"Там він отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії "Єдина Росія", у складі якої був "депутатом Судакської міськради", – повідомляли у СБУ.

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