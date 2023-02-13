Прокуратура скерувала до суду справу очільника "МОЗ" тимчасово окупованого Криму

Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувачуваний акт стосовно призначеного Росією "міністра охорони здоров’я" тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомили у відомстві.

Слідчі встановили, що обвинувачуваний забезпечував медичним обладнанням лікуванням та автотранспортом російських військових, які воюють проти України.

"Очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових", – кажуть у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що "міністр" займав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, він був головним лікарем Судакської міської лікарні, а пізніше – "першим заступником міністра охорони здоров’я Республіки Крим".

Фото: Прокуратура АР Крим

У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я РК".

Дії чиновника, який працює на окупантів, кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що "міністром охорони здоров’я" тимчасово окупованого Криму є Костянтин Скорупський.

У листопаді 2022-го року Служба безпеки України зібрала доказову базу про злочинну діяльність колаброната.

За даними слідства, до окупації Криму Скорупський був головним санітарним лікарем міст Феодосія і Судак, а після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації.

"Там він отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії "Єдина Росія", у складі якої був "депутатом Судакської міськради", – повідомляли у СБУ.