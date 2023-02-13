Прокуратура скерувала до суду справу очільника "МОЗ" тимчасово окупованого Криму

Яна Осадча журналістка УП.Життя
1153
13 лютого 2023

Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувачуваний акт стосовно призначеного Росією "міністра охорони здоров’я" тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомили у відомстві.

Слідчі встановили, що обвинувачуваний забезпечував медичним обладнанням лікуванням та автотранспортом російських військових, які воюють проти України.

"Очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових", – кажуть у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що "міністр" займав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, він був головним лікарем Судакської міської лікарні, а пізніше  – "першим заступником міністра охорони здоров’я Республіки Крим".

 Фото: Прокуратура АР Крим

У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я РК".

Дії чиновника, який працює на окупантів, кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що "міністром охорони здоров’я" тимчасово окупованого Криму є Костянтин Скорупський.

У листопаді 2022-го року Служба безпеки України зібрала доказову базу про злочинну діяльність колаброната.

За даними слідства, до окупації Криму Скорупський був головним санітарним лікарем міст Феодосія і Судак, а після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації.

"Там він отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії "Єдина Росія", у складі якої був "депутатом Судакської міськради", – повідомляли у СБУ.

Читайте також: На Луганщині затримали двох директорок-колабораціоністок


Реклама:


 4555
Здоров'я

Як Росія намагалася знищити медичну реформу в Україні

Наталiя Бушковська
 15587
Суспільство

Що не так із Днем Святого Валентина: 10 запитань психологу

Тетяна Денисенко
 7559
Суспільство

На війну легше їхати без почуттів: історії військових про кохання і стосунки на фронті

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Як Росія намагалася знищити медичну реформу в Україні

Наталiя Бушковська
Скільки українців вирощують рослини та працюють на землі – опитування
Суд доручив знести "храм-маф" біля Національного музею історії України
Пригоди Суперкоманди на Землі: у ДСНС створили комікси про вибухонебезпечні предмети
Простояло близько доби. В Англії пошкодили графіті Бенксі, створене до Дня Валентина
"Ляньхуа цінвень форте": що відомо про недосліджений препарат проти COVID, який зареєстрував експосадовець МОЗ
Суспільство

Що не так із Днем Святого Валентина: 10 запитань психологу

Тетяна Денисенко
Суспільство

На війну легше їхати без почуттів: історії військових про кохання і стосунки на фронті

Яна Осадча