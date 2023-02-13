Набув чинності наказ МОН про скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів

В Україні набув чинності наказ, який звільняє від проходження Державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів.
Про це інформує Міністерство освіти й науки України.
Наказ від 11 січня 2023 року № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223.
Його метою є збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану, додають у відомстві.
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ДПА відміняють вже другий рік поспіль.
Нагадаємо, у 2023 року випускники 11 класів замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть національний мультипредметний тест.
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