На Черкащині хлопці підпалили чоловіка та знімали відео для соціальних мереж

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 лютого 2023

На Черкащині хлопці підпалили одяг чоловіка й знімали відео для соціальних мереж. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а за фактом відкрито кримінальне провадження.  

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Черкаській області. 

8 лютого до поліції на Звенигородщині в Черкаській області звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля. 

Він розповів, що 3 дні тому отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу. 

Фото: Vovashevchuk/Depositphotos

Пізніше правоохоронці встановили, що чоловік розпивав спиртні напої разом із молодими парубками. Коли він заснув, товариші по чарці підпалили його одяг та почали знімати це на відео.

За даними слідства, підозрюваним може бути 20-річний місцевий житель. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Стаття передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи, терміном до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик впав у кому після TikTok-челенджу.

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