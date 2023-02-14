Як допомогти домашнім улюбленцям у зоні бойових дій: інструкція

Тварини, як і цивільне населення, страждають через військові дії під час повномасштабного вторгнення.
Їх, як і людей, можна врятувати, якщо вчасно надати допомогу.
Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals розробив рекомендації для власників тварин, які опинились у зоні бойових дій.
Щоб надати першу допомогу, треба мати аптечку для тварин.
|Евакуація тварин з зони бойових дій. Фото: UAnimals
У неї необхідно покласти засоби для:
- зупинення кровотечі (оксид цинку);
- фіксування (марлевий або самофіксувальний бинт, джгут);
- маніпуляції з раною або травмою (ножиці, пінцет, набір одноразових шприців, будь-який невеликий рівний предмет для накладання шини);
- дезінфекції рани (хлоргексидин тощо);
- вимірювання температури (електронний або звичайний термометр);
- припинення м’язових спазмів (будь-який спазмолітик);
- детоксикації (активоване вугілля чи інші сорбенти);
- нейтралізування отрути (найважливіші антидоти: вітаміни B6 та К1);
- заспокоєння тварини (знеболювальні та заспокійливі засоби).
|Мінімізація стресу для домашніх улюбленців
У тварин може виникнути стрес. Щоб мінімізувати його вплив:
✅️ під час повітряної тривоги чи обстрілів будьте поряд із твариною, аби вона почувалася в безпеці. Йдучи в укриття, не залишайте її вдома на самоті;
✅️ обійміть або погладьте тварину, щоб її заспокоїти. Аби відвернути увагу чотирилапого друга від тривожних переживань, можете з ним у щось пограти;
✅️ у разі сильного стресу, варто дати їй заспокійливе з аптечки першої медичної допомоги.
Якщо тварина отримала поранення під час обстрілу:
- За можливості – евакуюйте тварину в безпечне місце.
- Якщо кровотеча сильна, треба накласти пов'язку на рану. Попередньо змочіть бинт розчином для дезінфекції, обв’яжіть ним рану в кілька шарів і туго забинтуйте. Накладіть джгут вище місця кровотечі та не знімайте його щонайменше півтори години.
- Якщо кровотеча не сильна, її можна зупинити оксидом цинку.
- У випадку венозної кровотечі треба стиснути судини пальцями, щоб рана закупорилася.
Якщо у тварини перелом, діяти треба аналогічно до перелому у людини – зафікусувати кінцівку та накласти шину, міцно прив'язати до пошкодженої кінцівки.
Якщо у тварини відкритий перелом, перелом тазу чи спини, треба не давати ворушитися до огляду ветеринара.
|Порятунок домашніх тварин
У разі опіку треба:
- усунути джерело опіку: загасіть вогонь або збийте його з тварини;
- якщо це не можливо – намагайтесь захистити найбільш вразливі частини тіла – очі, лапи, вуха, ніс.
- промийте місце опіку 3-5 хвилин та накладіть компрес з льодом;
- зістрижіть шерсть із місця опіку, накладіть на нього стерильну пов’язку.
Не займайтесь самолікуванням опіків мазями або компресами з вати чи будь-якого іншого волокнистого матеріалу. Це може ускладнити загоєння рани.
|Евакуація собак
Пам’ятайте, що травмована тварина переживає стрес і може поводитися агресивно. У цьому стані вона може оборонятися і заподіяти шкоди, тож за можливості треба дати знеболювальне чи заспокійливе.
За першої можливості – покажіть тварину ветеринару, незалежно від характеру та ступеню травми.
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