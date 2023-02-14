Як допомогти домашнім улюбленцям у зоні бойових дій: інструкція

Тварини, як і цивільне населення, страждають через військові дії під час повномасштабного вторгнення.

Їх, як і людей, можна врятувати, якщо вчасно надати допомогу.

Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals розробив рекомендації для власників тварин, які опинились у зоні бойових дій.

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Щоб надати першу допомогу, треба мати аптечку для тварин.

Евакуація тварин з зони бойових дій. Фото: UAnimals

У неї необхідно покласти засоби для:

зупинення кровотечі (оксид цинку);

фіксування (марлевий або самофіксувальний бинт, джгут);

маніпуляції з раною або травмою (ножиці, пінцет, набір одноразових шприців, будь-який невеликий рівний предмет для накладання шини);

дезінфекції рани (хлоргексидин тощо);

вимірювання температури (електронний або звичайний термометр);

припинення м’язових спазмів (будь-який спазмолітик);

детоксикації (активоване вугілля чи інші сорбенти);

нейтралізування отрути (найважливіші антидоти: вітаміни B6 та К1);

заспокоєння тварини (знеболювальні та заспокійливі засоби).

Мінімізація стресу для домашніх улюбленців

У тварин може виникнути стрес. Щоб мінімізувати його вплив:

✅️ під час повітряної тривоги чи обстрілів будьте поряд із твариною, аби вона почувалася в безпеці. Йдучи в укриття, не залишайте її вдома на самоті;

✅️ обійміть або погладьте тварину, щоб її заспокоїти. Аби відвернути увагу чотирилапого друга від тривожних переживань, можете з ним у щось пограти;

✅️ у разі сильного стресу, варто дати їй заспокійливе з аптечки першої медичної допомоги.

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Якщо тварина отримала поранення під час обстрілу:

За можливості – евакуюйте тварину в безпечне місце.

Якщо кровотеча сильна, треба накласти пов'язку на рану. Попередньо змочіть бинт розчином для дезінфекції, обв’яжіть ним рану в кілька шарів і туго забинтуйте. Накладіть джгут вище місця кровотечі та не знімайте його щонайменше півтори години.

Якщо кровотеча не сильна, її можна зупинити оксидом цинку.

У випадку венозної кровотечі треба стиснути судини пальцями, щоб рана закупорилася.

Якщо у тварини перелом, діяти треба аналогічно до перелому у людини – зафікусувати кінцівку та накласти шину, міцно прив'язати до пошкодженої кінцівки.

Якщо у тварини відкритий перелом, перелом тазу чи спини, треба не давати ворушитися до огляду ветеринара.

Порятунок домашніх тварин

У разі опіку треба:

усунути джерело опіку: загасіть вогонь або збийте його з тварини;

якщо це не можливо – намагайтесь захистити найбільш вразливі частини тіла – очі, лапи, вуха, ніс.

промийте місце опіку 3-5 хвилин та накладіть компрес з льодом;

зістрижіть шерсть із місця опіку, накладіть на нього стерильну пов’язку.

Не займайтесь самолікуванням опіків мазями або компресами з вати чи будь-якого іншого волокнистого матеріалу. Це може ускладнити загоєння рани.

Евакуація собак

Пам’ятайте, що травмована тварина переживає стрес і може поводитися агресивно. У цьому стані вона може оборонятися і заподіяти шкоди, тож за можливості треба дати знеболювальне чи заспокійливе.

За першої можливості – покажіть тварину ветеринару, незалежно від характеру та ступеню травми.