Бебі-бум в Антарктиді: полярники показали, як пінгвіненя вилуплюється з яйця. ВІДЕО

На острові Галіндез триває справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів: біля станції "Академік Вернадський" вже з'явилося на світ більше тисячі пінгвінят.

Українські полярники показали, як пінгвінятко вилуплюється з яйця, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Тримайте ще одне неймовірне відео появи на світ пінгвінятка від нашої біологині Марти Дзиндри. Поки його сестричка чи братик ще чекає в яйці, це сміливе пташенятко вже вирвалося "на волю", – йдеться у повідомленні.

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Дорослих пінгвінів на антарктичному острові уже близько 3 тисяч, а малюків – біля 1300. Також є гнізда, де батьки ще висиджують яйця.

За останні 15 років популяція субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез суттєво зросла, кажуть вчені.

Якщо у 2007 році тут лише почали з'являтися перші гнізда, то рекордного 2020-го їх було 1800!

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Через брак місця на берегах острова пінгвінам навіть довелося заснувати нову, третю субколонію в центральній частині.

Зараз на Галіндезі трохи більше 1600 гнізд.

"Постійний моніторинг пінгвінів дозволяє вченим чітко задокументувати факт зміни клімату в регіоні та реакцію на нього природи. Адже субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і на наш острів перемістилися лише тоді, коли умови для них тут стали комфортними.

Тож продовжуємо спостерігати за цими непересічними створіннями і ділимося з вами найцікавішими моментами", – пишуть полярники.

Раніше полярники показали, як підросли маленькі пінгвінята, що вилупились біля "Вернадського" на початку грудня.