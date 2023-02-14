"Шлюбний бум": в яких областях найчастіше одружувались українці під час війни

Під час повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували на 4% більше шлюбів, ніж у 2021 році.

Їхня кількість збільшилась вперше за останні 3 роки, повідомляє Опендатабот.

"Справжній шлюбний бум відбувся у Кіровоградській (6 473) та Полтавській (10 610) областях. За рік новостворених сімей там побільшало у 1,6 та у 1,5 рази відповідно", – повідомили у компанії.

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Найбільше шлюбів зареєстрували у Дніпропетровській області, де утворилося 26 534 нових сімей. Це на 43% більше, ніж було у 2021 році.

До лідерів також потрапив Київ – 23 457 нових родин та Одеська область – 16 980 нових сімей.

Водночас під час війни на окупованих та звільнених територіях одружувались менше. На Херсонщині зареєстрували на 78% нових сімей менше, на Харківщині – на 36%, ніж у 2021 році.

У Чернівецькій області також зафіксували спад кількості реєстрації шлюбів – у 2022 році їхня кількість скоротилась майже на третину у порівнянні з 2021.

Крім того, у 2022 році зареєстрували на 40% розлучень – це найнижчий показник за останні 9 років.

Також українці минулого року у 2,6 рази рідше укладали шлюбний контракт у порівнянні з 2021-м.

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Лише 7 родин з 1000 укладали контракт торік. А у 2021-му відсоток пар, які укладали шлюбний договір, складав 2%.