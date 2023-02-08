Мін’юст озвучив статистику розлучень за 2022 рік

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 лютого 2023

У 2022 році шлюб вирішили розірвали 17 893 пари.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції на запит "Української правди. Життя".

Для порівняння, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень.

Найбільше розлучень 2022 році зареєстрували у місті Київ – розірвати стосунки вирішили 2 698 столичних пар.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

На другому місці – Дніпропетровська область. Тут розлучились 2 218 пар.

Також шлюби активно розривали у Одеській (1503), Київській (1250) та Харківській (939) областях.

Згідно з відкритими даними, які фіксує Opendatabot, у 2020 кількість пар, які розлучились була майже в 10 разів більшою – шлюб розірвали 119 253.

Нагадаємо, під час війни українці втричі частіше реєстрували шлюби, ніж розлучення. 

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