Для українців у Данії, які хочуть створити власний бізнес, запустили освітній курс

Для українців, які наразі проживають у Данії і хочуть відкрити власний бізнес, запустили освітній проєкт Business Incubator.

Курс розробила українська платформа n.cubator спільно з освітньою ініціативою для української спільноти у Данії IVDK HUB за підтримки та фінансуванням Соціального Фонду ЄС.

Курс розрахований на шість тижнів, протягом якого українські підприємці-початківці або ж люди, натхненні ідеєю створити бізнес, зможуть опанувати знання, необхідні для розвитку власної справи. Проєкт спрямований допомогти підприємцям-початківцям створити бізнес-модель та реалізувати її на практиці.

Викладачами на курсі є підприємці з досвідом розвитку власних справ та викладання у відомих бізнес-школах України.

Як розповів "УП. Життя" засновник платформи з розвитку усвідомленого підприємництва n.cubator Дмитро Швець, ідея курсу полягає в тому, щоб заручити українців, які прагнуть створити бізнес, практичними знаннями та підтримкою, зокрема менторів – впливових підприємців, які можуть і хочуть поділитися досвідом з "новачками".

"Це навіть більше не про бізнес, а про розширення кругозору. Ми хочемо надати українцям можливість підтримувати самих себе, аби відкрити бізнеси у Данії, але при цьому мати можливість підтримувати зв'язок з Україною – щоб вони могли повернутися додому з новими навичками, знаннями, а деякі, можливо, і з віддалено запущеним бізнесом", – підкреслив Швець.

У січні стартувало навчання для першої групи, яка складається зі 140 українців. За словами засновника n.cubator, до проєкту долучилися не лише громадяни, які вже мають певний досвід у створенні бізнесу, але й ті, хто хоче відкрити власну справу "з нуля".

Серед бізнес-ідей, з якими українці прийшли на курс, зокрема є такі:

відкриття ресторану, кав'ярні, кафе української кухні, пекарні;

надання послуг у сфері маркетингу,

робота з соцмережами, комунікація, коучинг,

туристичні послуги,

промоція українських місць, де можуть подорожувати іноземці під час та після війни,

виробництво та продаж кондитерських виробів, одягу, прикрас тощо.

"Усі ідеї не технологічні – це не стартап-тусовка, як це прийнято у світових "інкубаторах". У цьому випадку йдеться про звичайний нормальний бізнес", – підкреслює Дмитро Швець.

За його словами, очікується, що курс пройдуть орієнтовно 1000 українських громадян.

Наразі проєкт активно шукає наставників для учасників курсу – успішних підприємців та бізнес-консультантів, які можуть і бажають поділитися накопиченими знаннями та досвідом з підприємцями-початківцями, аби надихнути їх та допомогти у розвитку власної справи.

Кожен охочий стати ментором для українських підприємців-початківців у Данії може заповнити форму за посиланням.