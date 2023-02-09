Платформа Prometheus запускає три безкоштовні ІТ-курси для українців

Освітня платформа Prometheus надасть безкоштовний доступ до трьох ІТ-курсів від некомерційного консорціуму The Linux Foundation.

Слухачі можуть обрати один із курсів або пройти всі навчальні програми для опанування основ Linux, розподіленої розробки з Git та засадничих принципів Kubernetes.

Усі ці курси будуть перекладені українською мовою, повідомили "УП. Життя" у Prometheus.

"Вперше в Україні платформа Prometheus надасть доступ до найпопулярніших безплатних курсів, створених The Linux Foundation, головними фахівцями з провідної операційної системи та амбасадорами відкритого програмного забезпечення…

До збору коштів долучилась команда Veteranius (проєкт Razom for Ukraine)", – розповіли в організації.

В опитуванні Prometheus за 2022 рік ці курси були лідерами серед тем, які українці хотіли б побачити на платформі. Ці курси покликані допомогти людям, які хочуть працювати в IT-сфері.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Які курси ІТ будуть доступні?

Основи Linux

Курс "Основи Linux" стартує 20 лютого та триватиме 14 тижнів. Автори вважають, що слухачі витрачатимуть на навчання 5-7 годин на тиждень.

Курс розроблений для початківців. Слухачів ознайомлять з інструментами та методиками, які зазвичай використовують системні адміністратори та кінцеві користувачі для виконання повсякденної роботи в середовищі Linux.

"Курс дозволить легко орієнтуватися в будь-якому з основних дистрибутивів Linux і продовжити свій професійний шлях як системний адміністратор, розробник або просто впевнений користувач", – кажуть у Prometheus.

Розробники також обіцяють, що курс дасть "міцну теоретичну базу Linux" і навчить використовувати як графічний інтерфейс, так і командний рядок в основних сімействах дистрибутивів Linux.

Git для розподіленої розробки програмного забезпечення

Курс стартує 23 лютого та розрахований на 14 тижнів. Для навчання слухачам знадобиться 1-2 години на тиждень.

Слухачі курсу дізнаються, що таке Git, як його встановлювати, як ініціалізувати репозиторій, вносити до нього зміни, робити його доступним для інших, а також отримувати та використовувати зміни, внесені іншими.

Курс має навчити знаходити помилки у своїй та чужій роботі, ознайомити слухачів з основними процедурами Git (клонування, розгалуження, створення коммітів, використання diff, злиття та перебазування).

"Курс підійде для слухачів, які мають досвід розробки на будь-якій операційній системі. Буде корисним досвід роботи за допомогою командного рядка, проте ця умова не є обов'язковою", – кажуть автори курсу.

Основи Kubernetes

Курс стартує на початку березня і триватиме 14 тижнів. Орієнтовне навантаження – 2–3 години на тиждень.

У курсі будуть висвітлені теми архітектури системи, завдання, які вона розвʼязує, і моделі, що використовується для обробки розгортання контейнерів і масштабування.

Слухачі дізнаються про ConfigMaps і Secrets, а також про те, як використовувати Ingress.

Курс містить технічні інструкції щодо розгортання автономної та багаторівневої програми. Він розрахований на користувачів із базовими знаннями інтерфейсу командного рядка Linux (CLI), а також розумінням контейнерних технологій.

Розробниками курсів стали The Linux Foundation, The Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Prometheus та Veteranius (проєкт, що допомагає ветеранам і ВПО реалізуватись в ІТ, створений у співпраці з організацією Razom).

Нагадаємо, раніше у Мінцифрі запустили проєкт "IT Generation", в рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.

Також платформа Prometheus запустила безкоштовний онлайн-курс з базової психологічної допомоги.