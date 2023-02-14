Діти з Рівненщини ковзались по замерзлій водоймі для відео: на батьків склали протокол

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 лютого 2023

На Рівненщині п’ятеро дітей бавилися на водоймі, вкритій кригою, а один із підлітків у результаті провалився. 

Інцидент стався на Сарненщині 9 лютого, повідомляє Національна поліція.

Відео розваг на водоймі виявили поліціянти під час моніторингу соціальних мереж 13 лютого. 

"Працівники ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Сарненського районного відділу поліції встановили особи всіх дітей, які бавилися у небезпечному місці", – йдеться у повідомленні.

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 Скріншот: Нацполіція

Усі п’ятеро підлітків – жителі села Тинне віком від 13-ти до 17-ти років. 

"Зі слів підлітків, вони знали, що водойма не глибока, тому вирішили її випробувати", – кажуть правоохоронці.

На батьків усіх дітей поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). 

Також дорослих попередили про суворішу відповідальність у разі повторного недогляду за дітьми.

Нагадаємо, раніше на Київщині під кригу провалилося 4 дітей, 2 з яких загинули.

Також нещодавно у Волинській області компанія з трьох підлітків бавилася на крижині. На жаль, одна дитина потонула, а двох інших врятували ДСНС-ники.

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