Діти з Рівненщини ковзались по замерзлій водоймі для відео: на батьків склали протокол

На Рівненщині п’ятеро дітей бавилися на водоймі, вкритій кригою, а один із підлітків у результаті провалився.

Інцидент стався на Сарненщині 9 лютого, повідомляє Національна поліція.

Відео розваг на водоймі виявили поліціянти під час моніторингу соціальних мереж 13 лютого.

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"Працівники ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Сарненського районного відділу поліції встановили особи всіх дітей, які бавилися у небезпечному місці", – йдеться у повідомленні.

Скріншот: Нацполіція

Усі п’ятеро підлітків – жителі села Тинне віком від 13-ти до 17-ти років.

"Зі слів підлітків, вони знали, що водойма не глибока, тому вирішили її випробувати", – кажуть правоохоронці.

На батьків усіх дітей поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

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Також дорослих попередили про суворішу відповідальність у разі повторного недогляду за дітьми.

Нагадаємо, раніше на Київщині під кригу провалилося 4 дітей, 2 з яких загинули.

Також нещодавно у Волинській області компанія з трьох підлітків бавилася на крижині. На жаль, одна дитина потонула, а двох інших врятували ДСНС-ники.