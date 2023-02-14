Діти з Рівненщини ковзались по замерзлій водоймі для відео: на батьків склали протокол

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
7766
14 лютого 2023

На Рівненщині п’ятеро дітей бавилися на водоймі, вкритій кригою, а один із підлітків у результаті провалився. 

Інцидент стався на Сарненщині 9 лютого, повідомляє Національна поліція.

Відео розваг на водоймі виявили поліціянти під час моніторингу соціальних мереж 13 лютого. 

Реклама:

"Працівники ювенальної превенції спільно із поліцейським офіцером громади Сарненського районного відділу поліції встановили особи всіх дітей, які бавилися у небезпечному місці", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Як ходити по льоду і що робити, якщо провалився у воду?

 Скріншот: Нацполіція

Усі п’ятеро підлітків – жителі села Тинне віком від 13-ти до 17-ти років. 

"Зі слів підлітків, вони знали, що водойма не глибока, тому вирішили її випробувати", – кажуть правоохоронці.

На батьків усіх дітей поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). 

Реклама:

Також дорослих попередили про суворішу відповідальність у разі повторного недогляду за дітьми.

Нагадаємо, раніше на Київщині під кригу провалилося 4 дітей, 2 з яких загинули.

Також нещодавно у Волинській області компанія з трьох підлітків бавилася на крижині. На жаль, одна дитина потонула, а двох інших врятували ДСНС-ники.

Читайте також: У Києві поліціанти врятували жінку з собакою, які провалилися під лід. ВІДЕО


Реклама:


Реклама:
 7407
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4112
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3431
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат