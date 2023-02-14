У Києві можуть назвати сквер іменем загиблого підлітка-активіста Дані Дідіка

У додатку "Київ Цифровий" відкрито голосування про перейменування одного зі столичних скверів на честь Дані Дідіка – підлітка, який загинув під час Маршу Єдності-2015.

Про це повідомив активіст Руслан Горовий.

"Я прошу всіх, хто пам’ятає Даню, знайти час і проголосувати.

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Кількість голосів в голосуванні має бути такою, щоб ні в кого не виникло навіть крихти сумніву в доцільності цього. Бо так працює пам’ять", – зазначив він.

Нагадаємо, що хлопець став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові. Він загинув біля Палацу спорту у лютому 2015-го року.

У пам'ять про юного активіста перейменують школу №11 в рідному Харкові. Відповідне рішення прийняли наприкінці січня 2023 року.

У місті Покров на Дніпропетровщині міська рада присвоїла місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі ім’я Данила Дідіка у 2018 році.

А музикант і письменник Руслан Горовий заснував на честь Дані проєкт "Так працює пам'ять".