Пригоди Суперкоманди на Землі: у ДСНС створили комікси про вибухонебезпечні предмети

В Україні випустили комікси, які допоможуть дітям навчитися правильно поводитися з вибухівкою.



Історії про пригоди Суперкоманди на Землі можна читати в електронному варіанті, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.



"Знайомтесь, це – Суперкоманда проти мін, котрі допоможуть вашій малечі вивчити правила, як поводитися з вибухонебезпечними предметами", – повідомляють рятувальники.



Для школярів у коміксах є покрокова інструкція, як навчитися мінної безпеки.

Команда супергероїв. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", – йдеться на сайті.



З навчання дітей мінної безпеки можна ознайомитися також у мультфільмах на самому сайті.



У коміксах йдеться про суперкоманду, яка бореться з вибухівками. Сам текст має інтерактивні завдання, які допомагають дітям запам’ятовувати правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

Зв'язківець і Гостре око. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

Дітей знайомлять з головними героями коміксу: Зв’язківцем, Провідником, леді Антипанікою та Гостре око.



Вони розповідають дітям про вибухонебезпечні предмети та навчають правильному поводженню з ними.

Зв'язківець і леді Антипанік. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

Дітям у формі гри пропонують запам’ятовувати місця, де можна знаходити міни. Знайомлять з ілюстраціями вибухівок



Читати інформацію можна не лише на сайті, а й завантажити на гаджет чи видрукувати.



Нагадаємо, для українських дітей у відкритому доступі з’явилися дві частини дитячого видання про мінну небезпеку.