Пригоди Суперкоманди на Землі: у ДСНС створили комікси про вибухонебезпечні предмети

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
1572
15 лютого 2023

В Україні випустили  комікси, які допоможуть дітям навчитися правильно поводитися з вибухівкою.

Історії про пригоди Суперкоманди на Землі можна читати в електронному варіанті, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Знайомтесь, це – Суперкоманда проти мін, котрі допоможуть вашій малечі вивчити правила, як поводитися з вибухонебезпечними предметами", – повідомляють рятувальники.

Для школярів у коміксах є покрокова інструкція, як навчитися мінної безпеки.

 Команда супергероїв. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", – йдеться на сайті.

З навчання дітей мінної безпеки можна ознайомитися також у мультфільмах на самому сайті.

У коміксах йдеться про суперкоманду, яка бореться з вибухівками. Сам текст має інтерактивні завдання, які допомагають дітям запам’ятовувати правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

 Зв'язківець і Гостре око. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

Дітей знайомлять з головними героями коміксу: Зв’язківцем, Провідником, леді Антипанікою та Гостре око.

Вони розповідають дітям про вибухонебезпечні предмети та навчають правильному поводженню з ними.

 Зв'язківець і леді Антипанік.  Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін

Дітям у формі гри пропонують запам’ятовувати місця, де можна знаходити міни. Знайомлять з ілюстраціями вибухівок

Читати інформацію можна не лише на сайті, а й завантажити на гаджет чи видрукувати.

Нагадаємо, для українських дітей у відкритому доступі з’явилися дві частини дитячого видання про мінну небезпеку.

Читайте також: Ворог розкидає вибухівку під виглядом іграшок. Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет


Реклама:


 766
Суспільство

Зупиняли істерику чи заламували руки дитині з аутизмом: що не так з дитсадком, вихователів якого взяли під варту

 6069
Суспільство

Життя з опущеними руками. Що таке навчена безпорадність і як її подолати?

Діана Кречетова
 1554
КУЛЬТУРА

Cиньо-жовтий ведмідь 73-го Берлінале – про війну, біженців, пошуки самоідентифікації та з голлівудськими зірками

Наталка Якимович

Головне на сайті


Суспільство

Зупиняли істерику чи заламували руки дитині з аутизмом: що не так з дитсадком, вихователів якого взяли під варту

У Львові взяли під варту священника, який розбещував власну доньку
Софія Андрухович стала лауреаткою премії імені Шолом-Алейхема
Коли проводять ДНК-експертизу для пошуку зниклих та ідентифікації загиблих? Пояснює омбудсмен
Космічний телескоп Вебба вперше показав складну структуру найближчих галактик. ФОТО
Сценарій першої серії "Спіймати Кайдаша" з підписом Наталки Ворожбит виставили на аукціон
Суспільство

Життя з опущеними руками. Що таке навчена безпорадність і як її подолати?

Діана Кречетова
КУЛЬТУРА

Cиньо-жовтий ведмідь 73-го Берлінале – про війну, біженців, пошуки самоідентифікації та з голлівудськими зірками

Наталка Якимович