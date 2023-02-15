Пригоди Суперкоманди на Землі: у ДСНС створили комікси про вибухонебезпечні предмети

В Україні випустили комікси, які допоможуть дітям навчитися правильно поводитися з вибухівкою.
Історії про пригоди Суперкоманди на Землі можна читати в електронному варіанті, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
"Знайомтесь, це – Суперкоманда проти мін, котрі допоможуть вашій малечі вивчити правила, як поводитися з вибухонебезпечними предметами", – повідомляють рятувальники.
Для школярів у коміксах є покрокова інструкція, як навчитися мінної безпеки.
|Команда супергероїв. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін
"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", – йдеться на сайті.
З навчання дітей мінної безпеки можна ознайомитися також у мультфільмах на самому сайті.
У коміксах йдеться про суперкоманду, яка бореться з вибухівками. Сам текст має інтерактивні завдання, які допомагають дітям запам’ятовувати правила поводження з вибухонебезпечними предметами.
|Зв'язківець і Гостре око. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін
Дітей знайомлять з головними героями коміксу: Зв’язківцем, Провідником, леді Антипанікою та Гостре око.
Вони розповідають дітям про вибухонебезпечні предмети та навчають правильному поводженню з ними.
|Зв'язківець і леді Антипанік. Зображення з коміксу про Суперкоманду проти мін
Дітям у формі гри пропонують запам’ятовувати місця, де можна знаходити міни. Знайомлять з ілюстраціями вибухівок
Читати інформацію можна не лише на сайті, а й завантажити на гаджет чи видрукувати.
Нагадаємо, для українських дітей у відкритому доступі з’явилися дві частини дитячого видання про мінну небезпеку.
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