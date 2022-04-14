Для дітей у вільному доступі розмістили комікс про мінну безпеку

Для українських дітей у відкритому доступі з’явилися дві частини дитячого видання про мінну небезпеку під назвою "Мінна безпека не без ПЕКа".

Книга розповідає дітям про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомили у Мінреінтеграції.

Зараз питання мінної безпеки для громадян є одним із найактуальніших, адже велика частина території України замінована.

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"Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів", – підкреслили в Мінреінтеграції.

Зображення з коміксу "Мінна безпека не без ПЕКа"

Сюжет книжки "Мінна безпека не без ПЕКа" зобразили у вигляді коміксу, аби складну тему розкрити максимально просто.

Правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стануть взірцем для наслідування, сподіваються у відомстві.

Книга – інтерактивна, тож за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Автори переконані, що в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

"Видання рекомендоване до читання маленьким українцям і їхнім батькам. Розміщені тут інформаційні плакати допоможуть краще запам'ятати, як слід діяти, знайшовши міни, вибухонебезпечні чи підозрілі предмети", – наголосили у Мінреінтеграції.

Завантажити видання можна за посиланнями:

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1 частина – "Мінна безпека не без ПЕКа"

2 частина – "Безпечний Пекосвіт"

Зображення з коміксу "Мінна безпека не без ПЕКа"

Героєм цієї пізнавальної історії є добрий і кмітливий песик із планети Земля.

Скориставшись довірливістю щеняти, лихий і підступний чоловік на ім’я Бенг обдурив малого і заманив на планету Чудасію.

Лиходій переконав головного героя, що всюди треба потайки підкладати нібито подарунки для дітей.

Насправді іграшки виявились вибухівками, внаслідок чого місту загрожувала біда. Через випадковість від міни постраждав і сам собака. Його життя врятували дівчинка Ліка та її друг Макс.

Далі вже троє героїв усупереч власній волі часто опинялися поблизу вибухонебезпечних пристроїв і розповідали про загрозу іншим.

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