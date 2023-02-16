У КШЕ підрахували суму збитків соціальної сфери, медицини та освіти внаслідок агресії Росії

У результаті повномасштабної війни Росії в Україні пошкоджено чи зруйновано понад 4 497 тисяч закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров`я.

А сума збитків від руйнувань перевищує $10 млрд, повідомляє Київська школа економіки.

Сфера охорони здоров’я найбільше зазнала збитків на Донеччині – 36% закладів зруйновано чи пошкджено. Далі йдуть Харківська (23%) та Луганська (11%) області.

На Донеччині також найвищий відсоток зруйнованих чи пошкоджених закладів соціальної сфери – 21%. Наступними йдуть Одеська область (20%) та м. Київ (18%).

Заклади сфери освіти найбільше зазнали руйнувань чи пошкоджень у Харківській області (34%), на Донеччині (18%) та Луганщині (11%).

Загальні збитки внаслідок російської агресії оцінюються в $10,8 млрд.

Дані підготовлені за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Нагадаємо, українці, чиє житло або майно за час війни пошкодили чи зруйнували окупанти, можуть відшкодувати збитки, звернувшись із заявою до ЦНАПу, нотаріуса або через Дію.