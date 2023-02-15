Скільки українців покинули домівку через війну і хто готовий повернутися – опитування

Від початку повномасштабної війни 16% українців змінили місце проживання, а 72% – залишалися вдома.



При цьому половина з тих, хто виїхав, планують повертатися додому лише після закінчення війни, про що свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".



Водночас 12% з тих, хто виїжджав, уже повернулися. Ще 10% заявили, що хочуть повернутися додому найближчим часом, 23% – чекають на закінчення війни, 11% – не планують повертатися взагалі.



Дві третини з тих, хто не проживає вдома – мешканці населених пунктів на півдні та сході країни, що знаходяться в районі активних бойових дій.

72% опитаних українців після 24 лютого залишалися вдома. Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Однією із причин, чому українці змушені покидати домівки, є обстріли РФ. Зокрема, 8% – виїхали з цієї причини, ще 5% –покидали домівку, але вже повернулися.

Попри ворожі обстріли 87% українців залишалося вдома. Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Кожен десятий опитаний українець заявив, що його житло – пошкоджене або зруйноване. Зокрема, 2% зазначили, що їхнє помешкання непридатне до життя, 6% – мають часткове пошкодження, а у 2% – уже відновлене.



У 86% житло не зазнало змін. Серед мешканців зони бойових дій 9% опитаних зазначили, що їхні домівки зруйновані, у 20% – частково пошкоджені.



На деокупованих територіях зруйноване житло у 5% опитаних, частково пошкоджене – у 14%, відремонтоване – у 5%.

При цьому майже 70%, чиє житло зруйноване або пошкоджене – не подавали жодних заяв щодо відшкодування збитків.



В дослідженні взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.



Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.



Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.



Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження, половина опитаних українців уявляють ветеранів людьми середнього віку, які нині служать у ЗСУ.

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