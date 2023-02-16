Відтепер українцям можуть надсилати судові повістки через Viber

З 15 лютого в Україні дозволили надсилання судових повісток і викликів за допомогою Viber.

На додачу до вже традиційних листів на пошту й SMS повідомлень, тепер надсилати повістки в суд можуть через месенджер.

Зміни прописали в оновленому Порядку надсилання судових повісток від 23 січня, повідомляє державне підприємство "Інформаційні судові системи" у Facebook.

"Державне підприємство "Інформаційні судові системи" повідомляє про випуск оновленої версії програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу", – йдеться у повідомленні.

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак пояснив "УП. Життя", що змінюється в оновленому порядку.

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"Окрім письмових повісток-листів або оголошення у засобах масової інформації, у нас ще прописано надсилання повісток чи викликів через SMS. А у новому порядку з’явився альтернативний спосіб оповіщення громадян про судові справи, у яких вони є сторонами.

Месенджер взяли у зв’язку з економією бюджетних коштів", – сказав юрист.

Тепер середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5-6 SMS в середньому та 15 як максимум).

Система документообігу намагається відправити судову повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS.

"Говорять про Viber, тому що, ймовірно, закупили ліцензію на послуги з ним, а у порядку вказано месенджери. Цей месенджер в Україні найпоширеніший", – додає Новак.

Юрист пояснює: контактні дані громадян у суді отримують разом з позовною заявою: всі сторони процесу вказують номер телефону та адресу пошти.

Якщо в учасників судового процесу на телефоні немає Viber, то судову повістку направлятимуть СМС-кою.

Примітка: важливо не плутати судову повістку з повісткою від військкомату, яку можна вручити тільки особисто або передати через уповноважених осіб.