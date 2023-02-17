Космічний телескоп Вебба вперше показав складну структуру найближчих галактик. ФОТО

За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба дослідники вперше чітко побачили утворення зірок, газу і пилу з роздільною здатністю в інфрачервоному діапазоні.



Ці дані можуть допомогти астрономам зрозуміти, як деякі з найменших процесів у нашому Всесвіті – початок утворення зірок – впливають на еволюцію цілих галактик, повідомляє NASA.



Дослідженням ближніх галактик займаються понад 100 вчених з усього світу. Спостереженнями на "Веббі" керує Дженіс Лі, головний науковий співробітник обсерваторії "Джеміні" в лабораторії NOIRLab Національного наукового фонду.



Загалом вивчають утворення 19 спіральних галактик, однак останнє дослідження ґрунтується на спостереженнях за п'ятьма (M74, NGC 7496, IC 5332, NGC 1365, and NGC 1433).

Згустки пилу та газу в міжзоряному середовищі. Фото NASA

"Ясність, з якою ми бачимо тонку структуру, безумовно, застала нас зненацька", – сказав член команди з університету Джона Гопкінса (США).



За словами співробітника Альбертського університету (Канада), це дослідження допомогло побачити, як енергія від утворення молодих зірок впливає на газ навколо них.



Зображення, отримані за допомогою телескопа Вебба, свідчать про наявність елементів сяючого пилу та величезних бульбашок газу, які утворюють спіральні "рукави".

Спіральні "рукави". Фото: Nasa

Дослідники зробили висновок, що у деяких галактиках це явище складається з оболонок і бульбашок, де молоді зірки виділяють енергію.



"Області, які повністю темні на зображеннях Хаббла, висвітлюються з надзвичайною деталізацією на цих нових інфрачервоних зображеннях, дозволяючи нам вивчити, як пил у міжзоряному середовищі поглинає світло від зірок, що утворюються, і випромінює його назад в інфрачервоному діапазоні, освітлюючи складну мережа газу та пилу", – пояснила член команди Карін Сендстром з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.



Зображення з високою роздільною здатністю, необхідні для вивчення цих структур, довго залишалися поза увагою астрономів, доки не з’явився Вебб.

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Утворення зірок, газу і пилу з роздільною здатністю в інфрачервоному діапазоні. Фото: NASA

Зі слів члена дослідницької команди з університету за штату Огайо (США), команда PHANGS витратила багато років на спостереження за цими галактиками в оптичному, радіо- та ультрафіолетовому випромінюванні.



Науковці вважають, що вивчення цих взаємодій у найменшому масштабі може допомогти зрозуміти ширшу картину того, як галактики еволюціонували з часом.



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