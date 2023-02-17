У Львові взяли під варту священника, який розбещував власну доньку

У Львові під варту взяли чоловіка, який вчиняв сексуальне насилля до своєї доньки продовж кількох років.

Про запобіжний захід повідомили в Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем".

Дівчина звернулась у поліцію лише після досягнення повноліття у 2021 році. Її вмовили це зробити психологи, які надавали їй допомогу. На сеансах вона розповіла, що батько знущався з неї, ґвалтував, знімав це на відео та фото, розбещував її.

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За словами адвоката Олега Іванова, справа "стояла на місці" півтора роки.

Фото: Нацполіція

"Проблема була в тому, що ніхто не вірив, що вона дійсно говорить правду, тому що її батько є священнослужителем. Ми проводили розслідування, допитували її, проводили поліграф. І на тому все "заглохло", – каже адвокат дівчини.

Згодом адвокату вдалось переконати прокурора надати ухвалу на обшук квартири, де жив батько постраждалої.

Під час обшуку помешкання правоохоронці знайшли жорсткі диски з доказами вчинення сексуального насильства над дівчиною.. Зі слів адвоката, даних було дуже багато, тому на їхню обробку пішло чимало часу.

"Через певний час знайшли фотографії, відео, і тоді закрутилось нормально розслідування. Ще раз допитали постраждалу вже по тих епізодах, які знайшли. Вона впізнала себе, батька, ті епізоди, коли вони відбувались і що саме було. І ці електронні докази збігаються з її показаннями. І йому інкримінували", – розповідає Олег Іванов.

44-річного священника затримали правоохоронці та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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"Після того, коли це завершиться, справа передається до суду. І почнеться судовий розгляд: заслуховуємо кривдника, якщо він захоче говорити, досліджуємо усі слідчі дії. На жаль, аудіо, відео, фото також змушені будемо досліджувати в судовому процесі. Ясно, що судовий процес буде закритий", – каже Олег Іванов.

Наразі кривднику загрожує до 15 років позбавлення волі.