У Черкасах суд покарав матір, яка примушувала неповнолітню доньку зніматися в порно

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 лютого 2023

У Черкасах визнали винною матір, яка розбещувала неповнолітню доньку. Вона примушувала її брати участь у створенні дитячої порнографії.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Виготовлені матеріали злочинниця збувала за гроші.

Тепер жінка проведе за ґратами 8 років.

 Фото: londondeposit/Depositphotos

​​На судді довели, що ув’язнена з метою збагатитися, неодноразово передавала доньку дорослому чоловікові для зйомки порнографії.

Щодо злочинниці внесуть відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, фотографа з Київщини, який працював на дитячих святах, знімав оголених дівчаток у садочках, а потім продавав матеріали зйомок, засудили до дев’яти років позбавлення волі.

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