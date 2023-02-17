У Черкасах суд покарав матір, яка примушувала неповнолітню доньку зніматися в порно

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
15286
17 лютого 2023

У Черкасах визнали винною матір, яка розбещувала неповнолітню доньку. Вона примушувала її брати участь у створенні дитячої порнографії.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Виготовлені матеріали злочинниця збувала за гроші.

Реклама:

Тепер жінка проведе за ґратами 8 років.

 Фото: londondeposit/Depositphotos

​​На судді довели, що ув’язнена з метою збагатитися, неодноразово передавала доньку дорослому чоловікові для зйомки порнографії.

Щодо злочинниці внесуть відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, фотографа з Київщини, який працював на дитячих святах, знімав оголених дівчаток у садочках, а потім продавав матеріали зйомок, засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Читайте також: Нацполіція назвала інформацію про зйомки порно з депортованим українським хлопчиком ІПСО Росії

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7407
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4112
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3431
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат