Виготовляв та продавав дитяче порно: на Київщині суд виніс вирок фотографу свят

Фотографа з Київщини, який працював на дитячих святах, знімав оголених дівчаток у садочках, а потім продавав матеріали зйомок, засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство підтвердило, що впродовж 2013-2020 років фотограф працював на святах в дитсадках в одному з міст Київщини, користувався довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками.

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Чоловік змушував дітей ставати у сексуальні пози та фільмував це для збуту в інтернеті. За весь час виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів порнографії.

Ювенальні прокурори також довели, що засуджений вербував дівчаток в порноіндустрію. За ці послуги він платив від 100 до 300 грн. У кримінальному провадженні виявили 43 потерпілі дитини.

На підставі вироку суду відомості про засудженого можуть внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

За клопотанням прокурора, вилучену у злочинця комп’ютерну техніку та фото обладнання передадуть державі для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, за даними правоохоронних органів, чоловік виготовив та зберіг 9631 фото та 201 відео дитячої порнографії за участю 1026 дітей.