Чи мають право охоронці в магазинах перевіряти особисті речі – пояснення

Якщо у супермаркеті, чи магазині власник, директор, охоронець чи продавець хоче перевірити ваші особисті речі, попросіть його пред’явити документи на обшук.

У разі відсутності таких документів працівники магазину не мають право вас обшукувати, інформують у Держпродспоживслужбі.

"Вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон. Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність", – кажуть у відомстві.

Якщо охоронець вам погрожує чи не випускає з магазину, треба викликати поліцію.

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Утім, якщо в охоронців виникають сумніви чи підозри щодо людини, вони мають змогу слідкувати за товаром у торговельній залі, а також за діями покупця стосовно цього товару за допомогою камер спостереження.

Охоронець має право викликати поліцію за таких умов: