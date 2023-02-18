Втік від обстрілу у Маріуполі: історія порятунку собаки поліцейського з Донеччини

Поліцейський з Донеччини Олег Неборак за допомогою волонтерів знайшов свого пса Бена, який загубився у Маріуполі під час бомбардування.

Собака проїхав 3 тис. кілометрів і нарешті опинився вдома, повідомляють у Національній поліції України.

Минулою зимою полковник поліції Олег Неборак очолював відділ превенції ГУНП в Донецькій області. Він мешкав у Маріуполі і намагався допомагати містянам, які опинилися в епіцентрі бойових дій.

Реклама:

Поліцейський разом із колегами брав участь у евакуації людей, доставляв продукти та ліки у райони, куди через обстріли дістатися було дуже важко, протидіяв мародерству.

Пес Бен з господарем

Родина правоохоронця і домашній улюбленець, німецька вівчарка Бен, також лишалися в Маріуполі.

8 березня 2022-го у будинок Олега прилетів ворожий снаряд, внаслідок чого наляканий собака втік.

"Ми з колегами привезли людям ліки та гуманітарну допомогу на драмтеатр. А тут одна бабуся квіти продає. Я думаю куплю квіти, подарую дружині. А навкруги бомблять, все вибухає, снаряди летять. І коли я під’їжджаю, бачу щось сильно горить, розумію, що це – наш дім. Вибуховою хвилею вирвало ворота. І Бен злякався та втік. Ми його шукали, але не знайшли", – згадує правоохоронець.

Коли полковник з родиною виїхав з міста, він продовжував шукати Бена

Коли полковник з родиною виїхав з міста, він продовжував шукати Бена. Допомагали йому в цьому волонтери. Вони знайшли тварину на окупованій території через 9 місяців.

"Кожного тижня волонтери присилали мені фото собак, схожих на мою. Але це все був не він. Одного дня мені скинули фото, на якому був мій пес. Я його відразу впізнав. Адже ми його взяли у двомісячному віці на мій день народження. Він був найшустрішим серед інших цуценят. Волонтери казали, що знайшли його аж у Тельманово", – розповідає Олег Неборак.

Реклама:

До порятунку тварини долучилися міжнародні волонтери, які відкрили збір коштів на повернення собаки з окупованої території до України. Собаку везли до господарів через декілька кордонів, він подолав тисячі кілометрів, щоб возз’єднатися зі своєю родиною.

Нагадаємо, у Туреччині врятували собаку, який провів під завалами близько 200 годин після руйнівного землетрусу 6 лютого.