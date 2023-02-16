У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 200 годин. ВІДЕО

У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами близько 200 годин після руйнівного землетрусу 6 лютого.
Золотистого ретривера на ім’я Тарчін витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай.
Про це повідомляє турецьке видання Anadolu з посиланням на португальське інформагентство Lusa.
"Команда рятувальників почула гавкіт. Спочатку вони не могли визначити, звідки доносився звук, але врешті-решт зрозуміли, що гавкіт йде з-під уламків", – йдеться у повідомленні.
Пробивши отвір у стіні, команда змогла відкрити прохід, щоб Тарчін зміг вибратися з-під уламків.
A Portuguese rescue team in Türkiye’s Hatay province rescued a dog that had been under the rubble for about 200 hours after the devastating Feb. 6 earthquakes https://t.co/W4GgPK3Yxc pic.twitter.com/0lCCAi2uWm— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 15, 2023
Пес помітно схуд і поранив морду та лапи – він намагався прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу.
Вже за годину врятований собака возз’єднався зі своїм власником.
Відео порятунку чотирилапого опублікувала місцева влада Лісабона у Twitter:
Equipa portuguesa resgata cão com vida dos escombros de edifício, esta manhã, 14 fev, em Antaquia, na Turquia. Tarçin 🐕, como se chama, está a recuperar.#Lisboa #RSB pic.twitter.com/00agk9GUG4— Lisboa (@CamaraLisboa) February 14, 2023
Станом на 16 лютого внаслідок землетрусу у Туреччині загинуло понад 36 тисяч людей, а понад 108 тисяч – поранені.
У сусідній Сирії землетрус забрав майже 6 тисяч життів, за даними ООН.
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Нагадаємо, після нищівного землетрусу у Туреччині пес-рятувальник з пораненими лапами врятував з-під завалів 5 людей.
Розбирати завали внаслідок землетрусу також допомагає українська команда рятувальників. У ДСНС показали відео першого порятунку жінки українськими надзвичайниками.
Також раніше сейсмологи пояснювали, чи загрожують Україні землетруси, як у Туреччині.
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