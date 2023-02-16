У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 200 годин. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами близько 200 годин після руйнівного землетрусу 6 лютого.

Золотистого ретривера на ім’я Тарчін витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. 

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu з посиланням на португальське інформагентство Lusa.

"Команда рятувальників почула гавкіт. Спочатку вони не могли визначити, звідки доносився звук, але врешті-решт зрозуміли, що гавкіт йде з-під уламків", – йдеться у повідомленні.

Пробивши отвір у стіні, команда змогла відкрити прохід, щоб Тарчін зміг вибратися з-під уламків.

Пес помітно схуд і поранив морду та лапи – він намагався прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу.

Вже за годину врятований собака возз’єднався зі своїм власником.

Відео порятунку чотирилапого опублікувала місцева влада Лісабона у Twitter:

Станом на 16 лютого внаслідок землетрусу у Туреччині загинуло понад 36 тисяч людей, а понад 108 тисяч – поранені.

У сусідній Сирії землетрус забрав майже 6 тисяч життів, за даними ООН.

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Нагадаємо, після нищівного землетрусу у Туреччині пес-рятувальник з пораненими лапами врятував з-під завалів 5 людей.

Розбирати завали внаслідок землетрусу також допомагає українська команда рятувальників. У ДСНС показали відео першого порятунку жінки українськими надзвичайниками.

Також раніше сейсмологи пояснювали, чи загрожують Україні землетруси, як у Туреччині.

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