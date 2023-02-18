Скільки дітей-переселенців пережили бойові дії та окупацію – дослідження

77% дітей-переселенців стали свідками обстрілів і бомбардувань, 73% перебували у сховищі, а майже 30% пережили окупацію.

Про це свідчать дані дослідження "Діти та війна", проведеного благодійною організацією СОС Дитячі Містечка.

4% маленьких українців пройшли через російські фільтраційні табори, а близько 8% дітей пережили голод та відсутність доступу до питної води.

Також у ході опитування представники організації виявили потреби внутрішніх переселенців з дітьми.

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"В ході опитування ми виявили найбільш гострі потреби цих родин. Понад 50% не можуть знайти роботу на новому місці, 36 % мають проблеми з житлом, 34 % мають гостру проблему з теплими речами", – каже Андрій Черноусов, експерт Харківського інституту соціальних досліджень.

За даними науковців, 33% ВПО зіткнулися з дискримінацією у нових громадах через свій статус, а 21% відчували дискримінацію під час пошуку та спроб винайняти житло.

Також науковці наголошують на недостатній кількості соціальних фахівців, а інколи й їх повній відсутності на окремих територіях.

В організації зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні на обліку перебуває понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб.

За неофіційними даними кількість ВПО значно більша і складає понад 7 млн людей. Здебільшого це – родини з дітьми з Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Під час дослідження було проведено понад 300 інтерв’ю з внутрішньо переміщеними родинами зі всієї України. Крім цього, спеціалісти Харківського інституту соціальних досліджень провели глибинні інтерв’ю з експертами в галузі прав та захисту дітей.Опитування є розвідувальним і таким, що показує становище та основні проблеми сімей із дітьми

після переміщення, які потребують гуманітарного реагування та допомоги.