Окупанти в Маріуполі знищують книги з бібліотечних фондів університету – міськрада

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 лютого 2023

Окупанти добрались до фондів Приазовського державного університету.Вони викидають книги, повідомляє Маріупольська міська рада. 

На оприлюднених фото є близько тисячі книжок, які загарбники винесли з бібліотеки.

Частину підручників вони просто скинули через вікно.

"Окупанти викидають книги з бібліотечних фондів Приазовського державного університету. Потім їх будуть утилізувати", – зазначають у дописі.

 Книги на знищення. Фото: Маріупольська міська рада

У міськраді проводять паралель з діями нацистів. Під час окупації Маріуполя німцями у роки Другої Світової війни вони так само знищували культурні та інтелектуальні надбання, щоб насадити свою ідеологію.

"Історія повторюється, але тепер окупанти – це росіяни", – наголошують у мерії.

Нагадаємо, окупанти активно знищують українську культуру, її художні та літературні надбання. Натомість завозять свої ідеологічно "правильні книжки".

Наприклад, під час деокупації Харкова вилучили 700 російських підручників.

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