Як говорити дітьми про війну: поради від МОЗ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває вже 11 місяців, і у дітей виникає багато питань щодо війни.

Як дати відповіді на дитячі "чому" про ситуацію в країні, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я. Перелік рекомендацій створили спільно з фахівцями Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".

Психологи радять:

Будьте відкриті до обговорення теми війни.

Психологи зазначають, що діти прагнуть розуміти, що відбувається. Тому не варто уникати розмов про речі, які їх хвилюють.

Шукайте разом з дітьми мудрі відповіді: розмірковуйте та обговорюйте разом.

Використовуйте казки, малюнки, історії.

Діти образно мислять та використовують казки чи історії як приклади поведінки. Можна застосувати методи арттерапії для того, щоб дитина показала, як бачить війну.

Звертайте увагу не лише на запитання, але й на почуття дитини.

Діти, як і дорослі, можуть злитися, сумувати, тривожитись – це нормальні емоції. Тож покажіть, що розділяєте ці почуття і не лишайте дитину з ними наодинці.

Дайте надію та говоріть про цінності.

"Надія – це про Світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати", – нагадують психологи.

Нагадаємо, що страхи та тривоги у дітей можуть проявлятися по-різному. Наприклад, дитина може боятися, що тата вб'ють на війні або ж бажати смерті Путіну.