Як говорити дітьми про війну: поради від МОЗ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває вже 11 місяців, і у дітей виникає багато питань щодо війни.
Як дати відповіді на дитячі "чому" про ситуацію в країні, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я. Перелік рекомендацій створили спільно з фахівцями Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".
Психологи радять:
- Будьте відкриті до обговорення теми війни.
Психологи зазначають, що діти прагнуть розуміти, що відбувається. Тому не варто уникати розмов про речі, які їх хвилюють.
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- Шукайте разом з дітьми мудрі відповіді: розмірковуйте та обговорюйте разом.
- Використовуйте казки, малюнки, історії.
Діти образно мислять та використовують казки чи історії як приклади поведінки. Можна застосувати методи арттерапії для того, щоб дитина показала, як бачить війну.
- Звертайте увагу не лише на запитання, але й на почуття дитини.
Діти, як і дорослі, можуть злитися, сумувати, тривожитись – це нормальні емоції. Тож покажіть, що розділяєте ці почуття і не лишайте дитину з ними наодинці.
- Дайте надію та говоріть про цінності.
"Надія – це про Світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати", – нагадують психологи.
Нагадаємо, що страхи та тривоги у дітей можуть проявлятися по-різному. Наприклад, дитина може боятися, що тата вб'ють на війні або ж бажати смерті Путіну.
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