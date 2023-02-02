Як говорити дітьми про війну: поради від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 лютого 2023

Повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває вже 11 місяців, і у дітей виникає багато питань щодо війни. 

Як дати відповіді на дитячі "чому" про ситуацію в країні, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я. Перелік рекомендацій створили спільно з фахівцями Центру здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".

Психологи радять:

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  • Будьте відкриті до обговорення теми війни. 

Психологи зазначають, що діти прагнуть розуміти, що відбувається. Тому не варто уникати розмов про речі, які їх хвилюють.

 Фото: yacobchuk1/Depositphotos
  • Шукайте разом з дітьми мудрі відповіді: розмірковуйте та обговорюйте разом.
  • Використовуйте казки, малюнки, історії.

Діти образно мислять та використовують казки чи історії як приклади поведінки. Можна застосувати методи арттерапії для того, щоб дитина показала, як бачить війну.

  • Звертайте увагу не лише на запитання, але й на почуття дитини. 

Діти, як і дорослі, можуть злитися, сумувати, тривожитись – це нормальні емоції. Тож покажіть, що розділяєте ці почуття і не лишайте дитину з ними наодинці.

  • Дайте надію та говоріть про цінності. 

"Надія – це про Світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати", – нагадують психологи.

Нагадаємо, що страхи та тривоги у дітей можуть проявлятися по-різному. Наприклад, дитина може боятися, що тата вб'ють на війні або ж бажати смерті Путіну.

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