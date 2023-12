Дитина хоче смерті Путіна: чи це нормально?

24 лютого українські діти прокинулися від слів батьків: "Вставай, почалася війна".

В один день малеча втратила звичний спосіб життя. Замість сну в затишному ліжку – ночівля у підвалі чи метро, у ванній чи в коридорі.

Діти змушені переживати втрату домівки, переїзд за кордон, розлуку з близькими, страх за батьків, які воюють.

Усе це – величезне випробування для дитячої психіки.

"Чи нормально це, коли дитина малює смерть Путіна?", – запитав наш читач у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

