Виховательці, яка катувала дітей, повідомили про підозру

Виховательці з Фастова, яка доглядала за дітьми у будинку, повідомили про підозру. Вона катувала 9-річну дівчинку з "виховною" метою.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
Слідчі встановили, що жінка працювала з дітьми за попередньою домовленістю з опікуном.
"Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні не дотримувалися встановлених нею правил проживання.
Так, напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила гілкою 9-річну вихованку будинку по ногах", – розповіли у прокуратурі.
|Фото: lufimorgan/Depositphotos
Через це дівчат та ще 17 дітей, які перебували під опікою, доставили в лікарню на огляд.
Жінку затримали та направили до суду клопотання про те, щоб їй присудити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, до правоохоронців звернувся сам опікун, який помітив січені рани на тілі 9-річної дівчинки.
Читайте також: Двом блогерам, які знущалися з дівчат в Києві, оголосили про підозру