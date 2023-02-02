Виховательці, яка катувала дітей, повідомили про підозру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 лютого 2023

Виховательці з Фастова, яка доглядала за дітьми у будинку, повідомили про підозру. Вона катувала 9-річну дівчинку з "виховною" метою.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що жінка працювала з дітьми за попередньою домовленістю з опікуном. 

"Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні  не дотримувалися встановлених нею правил проживання. 

Так, напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила гілкою 9-річну вихованку будинку по ногах", – розповіли у прокуратурі.

 Фото: lufimorgan/Depositphotos

Через це дівчат та ще 17 дітей, які перебували під опікою, доставили в лікарню на огляд.

Жінку затримали та направили до суду клопотання про те, щоб їй присудити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, до правоохоронців звернувся сам опікун, який помітив січені рани на тілі 9-річної дівчинки. 

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