Січені рани на тілі: на Київщині затримали виховательку, яка катувала дитину

На Київщині затримали жінку, яку підозрюють у катуванні дітей, позбавлених батьківської опіки.

Підозрювану помістили до ізолятора тимчасового утримання. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Вихователька дитячого будинку на Фастівщині, замість того аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше", – розповів Нєбитов.

51-річна уродженка Києва неофіційно працювала помічницею в опікуна 19 дітей.

Дівчинка, яку катувала "вихователька’’. Фото: речниця Нацполіції Ірина Прянішніково

Зі слів речниці Нацполіції Київщини Ірини Прянішнікової, до правоохоронців звернувся чоловік, який у 2020 році отримав офіційне опікунство над 19 дітьми, які позбавлені батьківської опіки. Саме він повідомив, що виявив на тілі однієї з підопічних тілесне ушкодження – січені рани.

Жінка, яку підозрюють у побитті працювала там неофіційно понад 20 років. Допомагала з вихованням дітей.

"У вечір, коли надійшов виклик до правоохоронців, вона спілкувалась з 9-річною дівчинкою. Стався конфлікт. Жінка наказала виконувати домашнє завдання. Дитина розгубилась чи не хотіла робити. "Вихователька" відвела її в пральню, наказала іншій дитині принести гілку і почала бити дитину по ногах та сідницях’’, – повідомила речниця Нацполіції.

Дитина, яка зазнала катування. Фото: речниця Нацполіції Ірина Прянішніково

З її слів, жінка нанесла щонайменше три удари. Інша дитина почала заступатися за подругу. ‘’Вихователька’’ вдарила по руці і її.

Діти повідомили опікуну про інцидент, він звернувся в поліцію.

Від опікуна забрали всі 19 дітей. Вони знаходяться в лікарні і чекають обстеження. А також на з’ясування всіх обставин події.

15 дітей підтвердило, що жінка застосовувала фізичне насильство і що це було не в перше. Крім цього, правоохоронці виявили ще одну дитину зі схожими побоями.

Жінка, яку підозрюють в катуванні дітей. Фото: речниця Нацполіції Ірина Прянішніково

Підозрювана свою вину повністю визнає.

Її подальшу долю вирішить суд.

Зі слів речниці, за побої і знущання жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", – йдеться у повідомленні нацполіції.

Нагадаємо, у 2022 році поліція отримала на 24% менше звернень про домашнє насильство, ніж торік – МВС