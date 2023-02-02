Двом блогерам, які знущалися з дівчат в Києві, оголосили про підозру

Двом блогерам з Івано-Франківська, які організовували та записували відео з "вечірок" в Києві, де знущалися з дівчат, оголосили про підозру. Їм загрожує до 7 років в’язниці.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Небитов.

"Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram-каналі та Instagram", – зазначив він.

У Національній поліції Київщини для "Українській правді. Життя" доповнили, що двох організаторів помістили до ізолятору.

Фото: Андрій Небитов

"Підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок з метою його подальшого розповсюдження", – зазначили у Київській обласній прокуратурі.

На орендованій квартирі провели обшук: виявили та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність.

Прокуратура також перевіряє діяльність цих осіб щодо шахрайства під час збору добровільних внесків на потреби ЗСУ.

Речові докази, які знайшли в квартирі

За інформацією "Суспільного", 6 іншим учасникам цієї справи видали повістки. Але підтверджень зі своїх джерел "Українська правда" поки не отримала.

Нагадаємо, інцидент з блогерами з Франківська набув розголосу 31 січня. Хлопці показували, як знімали напівоголеними дівчат, торкались їхніх тіл без згоди та, ймовірно, ґвалтували їх.

На ситуацію також відреагував омбудсмен. Він нагадав, що винні лише кривдники.