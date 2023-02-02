Трансплантологи зможуть швидше доставляти органи: уряд дозволив їхати зі спецсигналами

Уряд дозволив командам трансплантологів використовувати спеціальні звукові та світлові пристрої синього кольору. Вони можуть їхати зі спецсигналами, якщо мають доставити органів та тканини для пересадки.

Відповідну постанову прийняли на засіданні Кабміну, повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Це важливе рішення для медичних працівників. Наприклад, донорське серце може "жити" близько 5 годин, печінка – трохи довше.

В умовах, коли неможливо користуватися повітряним сполученням, органи доводиться доставляти до інших регіонів автомобільним транспортом", – заявив він.

Радуцький додав, що чим раніше доставлять орган для трансплантації, тим більше шансів на проведення якісної пересадки.

"Раніше звуковий та сигнальний супровід могли проводити лише бригади "швидкої", тепер це буде доступним для бригад трансплантологів у 32 медичних закладах, які проводять такі операції", – пояснив очільник Комітету.

Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення у 2022 році провели 384 трансплантації. Це на 20%, ніж у 2021 році.

Найчастіше пересаджували:

нирки – 275 операцій,

печінку – 74 трансплантації;

серця – 35 операцій.

Нагадаємо, що багато трансплантацій проводять від посмертного донора. Наприклад, у Львові пересадили здорові органи 54-річного чоловіка у якого трапився інсульт. Вони врятували життя 5 людей: трансплантували легені, серце, печінку та дві нирки.