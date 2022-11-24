Дев'ять життів ціною трьох. Львівські лікарі за 30 годин пересадили 9 органів

Майже сотня львівських лікарів провели дев'ять операцій з трансплантації органів трохи більше ніж за добу. Стільки ж життів їм вдалося врятувати.

Донорами посмертно стали двоє загиблих чоловіків та жінка, які напередодні отримали травми, несумісні із життям, повідомляють у Першому медичному об‘єднанні Львова.

Загалом лікарі за 30 годин пересадили пацієнтам, які потребували термінових операцій, два серця, печінку та шість нирок.

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"Усі операції виконали від посмертних донорів. Ними стали двоє чоловіків зі Львівщини та жінка із Буковини. Вони загинули від травм, несумісних з життям, але завдяки рішенню родичів і лікарям продовжили жити в інших людях", – розповідають у медоб'єднанні.

За 30 годин львівські лікарі провели 9 трансплантацій органів від посмертних донорів

У перший "коридор пошани" медики лікарні Святого Пантелеймона вишикувалися опівночі. Після цього лікарі протягом 12 годин зробили пацієнтам трансплантацію двох нирок, серця та печінки.

Останню медики пересадили 63-річному чоловіку з Донецька. Цю операцію допомагали проводити фахівці Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Медикам у Львові вдалося врятували дев'ятеро пацієнтів

Паралельно у цей час в сусідніх операційних хірурги пересадили ще дві нирки. Напередодні органи транспортували до медзакладу із Чернівців, куди частина команди лікарів їздила на їхнє вилучення. Завдяки цьому вдалося врятували двох пацієнток.

"Шанс на повноцінне життя отримали жінки з важкою формою ниркової недостатності. Обидві вони роками були залежні від гемодіалізу – штучного очищення організму від токсинів", – розповідають медики.

Медики у Львові пересадили дев'ять органів від трьох посмертних донорів – двох загиблих чоловіків та жінки

Щойно команди трансплантологів завершили роботу і вийшли з операційних, стало відомо, що у лікарні Святого Луки на донорство погодилася ще одна родина, чий 31-річний син трагічно загинув. Близькі загиблого захотіли, аби його серце продовжило битися.

Тоді, на світанку, лікарі "коридором пошани" провели померлого в операційну. Завдяки трансплантації лікарі пересадили серце 45-річному чоловікові зі Львова, який без цієї операції не мав би шансу на життя.Водночас нирки пересадили пацієнтам у сусідніх операційних.

Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

"9 трансплантованих органів за такий короткий час – це результат дуже злагодженої і командної роботи. Аби врятувати життя пацієнтам, об'єдналися майже сотня людей.

Світла пам'ять донорам. Щирі співчуття родинам та вдячність за рішення, яке подарувало шанс на життя дев'ятьом людям", – підсумували у Першому медоб‘єднанні Львова.