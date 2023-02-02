Бійці Непийпиво, Святоша, Аполлон і Тарасій можуть отримати звання Героїв: петиція набрала 25 тисяч

Українці закликають присвоїти звання Героїв українським диверсантам, які загинули на кордоні з Брянською областю.

Йдеться про чотирьох бійців: Максима Михайлова (позивний "Непийпиво"), Юрія Горовця ("Святоша"), Тараса Карпюка ("Тарасій") та Богдана Лягова ("Аполлон").

Петиція на сайті президента Зеленського вже набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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2 лютого виповнилося 40 днів від героїчної загибелі військових, які виконували бойові завдання в тилу ворога.

Фото з соцмереж

У зверненні йдеться, що воїни "сміливо та рішуче діяли на території ворога і там же героїчно загинули".

"Хлопці віддали все своє свідоме життя боротьбі за Україну, за свободу та незалежність, вони робили надскладну та безсумнівно дуже важливу роботу і ми маємо достойно вшанувати пам‘ять про них", – пише Катерина Шведенко.

Петиція набрала 25 тисяч підписів – тепер її має розглянути президент.

Нагадаємо, 34-річний "Святоша", 32-річний "Непийпиво", 38-річний "Тарасій" та 19-річний "Аполлон" були розвідниками, а також учасниками організації "Братство".

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Група з чотирьох бійців загинула 25 грудня 2022 року по завершенню чергового бойового виходу.

"Вони були найкращі. Я з ними виріс...Непийпиво любив все незвичне, особливо одяг. Часто з нього підсміювались за це, але йому було байдуже, йому подобалось епатажно виглядати.

Вони все розуміли, знали, що може бути і все одно пішли. Виконали наказ до кінця...", – сказав "УП. Життя" активіст на псевдо Осип Луганський, найкращий друг Максима Михайлова.

Спогади про військових публікували їхні друзі та побратими, зокрема військовий Євген Карась. Він припускав, що група натрапила на мінне поле.

Максим Михайлов ("Непийпиво"), фото з соцмереж

"Козак Непийпиво". Веселий і розпусний. Добрий та сміливий. Вічно молодий "провокатор Корчинського". М’який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Бєлгорода. Козацька доля", – писав Євген Карась про Максима Михайлова.

Фото: Марічка Іскровська

"А ще він був в біса найстильнішою людиною, яку я знаю! Шив собі строї в стилі такого собі фольк-авангарду, носив оселедця і курив люльку. Якщо ви його не знали, пошукайте хоча б фото, цього вже достатньо для захоплення. Добре, що знайшлось це спільне фото, воно дуже характерне, як і сам Непийпиво", – також написала військова Марічка Іскровська.

Юрій Горовець ("Святоша")

"Вже в підрозділі зустріла багато людей, які мене по-різному вразили. Серед них трапилось знати Святошу і Тараса. Вони обидва володіли якоюсь дивовижною сумішшю врівноваженості і філософського сприйняття дійсності. Та це не можна описати словами, це треба спілкуватися і бачити. Святоша був от саме світлою людиною в найкращому можливому значенні цього слова", – додала Іскровська.

"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну і так і не спіймали привидів ночей Бєлгорода і Брянська...Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран", – згадував Карась про "Святошу".

Тарас Карпюк ("Тарасій")

"Тарас був справжнім воїном. Він бився з поліцією ще в далекі нульові, брав участь у антиліберальних акціях. Не дивно, що одним з перших пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом у близькому контакті з ворогом його поранило. Сєпар вистрілив у Тараса з відстані 15 метрів. Промазав, влучив у магазин з трасерами. Ті загорілись і почали вибухати.

Тарас довго лікувався. Після початку повномасштабної війни пішов на фронт", – розповів лідер організації "Національний Спротив" Олексій Свинаренко.

Богдан Лягов ("Аполлон")

"З початку війни дев’ятнадцятирічний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого. Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на найскладніша задачі, але "Аполлон" був щасливий.

Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – писав інший побратим про "Аполлона".